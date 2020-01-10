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Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Москва, 10.01.2020
  • Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В четверг российский рубль провёл день в так называемом «боковике», не найдя новых драйверов для движения после заметного укрепления в среду, произошедшего на фоне снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа.

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 61,305 руб., что на 5,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Как известно, 8 января доллар рухнул сразу на 57,25 коп. Евро вчера вечером стоил 68,05 руб., подешевев на 0,25 коп. Напомним, в среду он просел сразу на 1,10 руб.

По мнению большинства экспертов, национальная валюта вчера демонстрировала незначительные изменения в парах с долларом и евро, ожидая новых драйверов после заметного укрепления в среду благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала, произошедшему после заявлений Трампа в отношении Тегерана.

Однако никакого продолжения в четверг так и не последовало. Об этом, в частности, сказал Александр Карпов из банка «Зенит», который напомнил, что вчера на внутреннем валютном рынке вообще ничего интересного не происходило.

«После очень солидного укрепления в среду колебания нацвалюты в ходе всего вчерашнего дня проходили в узких диапазонах, – напомнил он. – При этом позитивный тон заявлений Трампа относительно Ирана был отыгран уже в среду, поэтому вчера мы видили, что мировые рынки просто замерли в некоем сюрплясе, пытаясь найти новые драйверы для движения, но так их и не нашли».

Как пояснил Карпов, на этом фоне поддержку рублю оказали продажи экспортерами валютной выручки, которая скопилась за праздничные дни.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко, считают, что российская валюта начала 2020 год очень мощным укреплением на фоне ослабления напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана. При этом они напомнили, что в самом конце 2019 года рубль незначительно ослаб до 62,00.

«Однако в течение новогодних праздников рубль волатильным на низкой ликвидности, но выглядел лучше аналогов. Любопытно, что на конфликт между Ираном и США российская валюта почти никак не отреагировала. Но снижение напряженности, которая произошла в среду после отказа Трампа отвечать ударом на удар, привела к росту спроса на рискованные активы, к которым относится рубль и который менее чем за сутки подорожал сразу на 1%, остаясь сейчас лидером среди валют всех развивающихся рынков», - рассказали они.

Курс рубля может укрепиться до 60 за доллар, чему будет способствовать благоприятное стечение внешних и внутренних обстоятельств, отмечают аналитики Sberbank CIB.

«Экспортеры, похоже, продают большие объемы валютной выручки в преддверии январских дивидендных выплат», — говорится в отчете

Риторика представителей ФРС может оказаться оптимистичной на фоне позитивных макроэкономических данных, но это не будет сигналом в пользу повышения ставок.

Эксперты Нордеа банка также подчеркнули, что рубль с начала года продемонстрировал самое солидное укрепление среди валют развивающихся стран.

«Сейчас последствия для рынков от обострения ситуации на Ближнем Востоке уже исчерпаны. Ответные действия Тегерана нанесли американцам минимальный возможный ущерб. Реакция Трампа на них была очень сдержанной, что снижает вероятность продолжения конфликта. Из этого можно сделать вывод, что очередного витка напряжённости между Вашингтоном и Тегераном не будет, поэтому ключевыми факторами для нацвалюты нова станут торговые переговоров между США и КНР, а также динамика макроэкономических показателей в мире. Всё это может продолжить поддерживать рубль, который как минимум сегодня, а как максимум и на следующей неделе продолжит укрепляться», – резюмировали аналитики Нордеа банка.

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