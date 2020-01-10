Лондон готовит отдельные санкции против России

Лондон готов к запуску собственных санкций, которые независимы от Евросоюза, передает Интерфакс. Согласно новым мерам Британия получит возможность блокировать активы лиц, в том числе граждан России, пишет Financial Times.

Лондон намерен сообщить о новом механизме санкций в феврале 2020 года, сразу после того, как покинет Евросоюз. В британском правительстве уверены, что, получив самостоятельность, смогут действовать решительней и без согласований с 27 другими странами Евросоюза.

Уточняется, что после объявления санкционного механизма в феврале-марте, будет составлен список конкретных лиц, к которым будут применены ограничительные меры. По данным издания под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии, Северной Кореи.

Источник издания сообщает, что санкционный закон Британии может получить имя юриста Сергея Магнитского. Новое законодательство будет регулировать въезд в страну граждан, которые причастны к нарушению прав человека в той или иной стране.