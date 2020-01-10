Москва попала в ТОП-10 лучших городов мира для жизни. Соответствующий рейтинг был составлен специалистами консалтинговой компании Resonance Consultancy.

Эксперты оценивали мегаполисы с населением от 1 млн человек по уровню защищённости населения, удобству расположения аэропортов, инфраструктуре отдыха, достопримечательностям, климату образовательным учреждениям, ресторанам, долей образованных жителей, уровню доходов горожан, а также популярностью города в социальных сетях.

В итоге, Москва стала пятой, выиграв в таких номинациях, как развитость маршрутной сети аэропортов и обеспеченность музеями. Возглавил же ТОП-10 Лондон. На втором месте Нью-Йорк, на третьем – Париж. Четвёртое место у Токио. Кроме них в ТОП-10 Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Рим.