Названы самые популярные направления для путешествий в январе

Эксперты онлайн-тревел агентства Biletix, проанализировав статистику бронирований авиабилетов на январь 2020 года, выяснили самые популярные направления для путешествия наших соотечественников в январе 2020 года.

По данным специалистов агентства, большинство россиян – 58% – планируют отдохнуть в первом месяце этого года на территории нашей страны, а 42% – за рубежом. При этом самыми популярными у туристов направлениями являются Сочи и Крым.

Кроме того, в ТОП-5 самых востребованных маршрутов вошли Минводы, СПб и Краснодар. Среди самых популярных зарубежных направлений стали Ереван, Кишинев, Тбилиси, Пхукет и Бишкек, передаёт РИА Новости.