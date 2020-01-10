Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Цены на нефть снижаются на торгах 10 января после первоначального роста с нового года на новостях из Ирана, передает Интерфакс. Фьючерсы на март на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures понизились до $67,21 за баррель, потеряв $1,06 (0,55%).

Февральские фьючерсы на WTI также показали отрицательную динамику, составив в цене $61,32 за баррель, что на $1,38 (2,2%) ниже, чем на предыдущей сессии.

Эксперты уточняют, что на падение котировок повлиял доклад Минэнерго США, в котором указывается рост запасов нефти за прошедшую неделю, которая завершилась 3 января. Уточняется, что запасы выросли на 1,2 млн баррелей. В среднем специалисты предсказывали, что запасы сократятся на 3,7 млн баррелей, сообщает S&P Global Platts.

Помимо этого участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где США готовят ответные меры. Американский глава Трамп готовит заявление по Ирану, что и станет определяющим для дальнейшей ситуации на нефтяном рынке.