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Немезида заносит меч над компаниями ЖКХ

Москва, 10.01.2020
Минстрой разработает к Жилищному кодексу поправки, предусматривающие штрафы за превышение стоимости услуг ЖКХ. В Госдуме уже заявили о готовности их поддержать. Но у аналитиков есть повод для недоумения.
#штрафы
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#Общество
  • Немезида заносит меч над компаниями ЖКХ

Минстрой обещает ресурсоснабжающим организациям возмездие

Уже в марте Минстрой должен подготовить и представить правительству поправки в статью 157 Жилищного кодекса РФ, согласно которым предлагается штрафовать ресурсоснабжающие организации в ЖКХ в случае неоправданно высокой стоимости их услуг. Правда, до Госдумы законопроект доберется только в сентябре текущего года, прогнозируют «Известия».

Появление «отдельной строчки штрафов» для таких организаций в Жилищном кодексе готовы поддержать на всех уровнях согласования документа, пишет издание. «Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счет граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано», — заявил первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Введение штрафов для ресурсоснабжающих организаций точно не решит все проблемы в отрасли, полагает генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. Ведь рост стоимости услуг, по ее словам, связан не столько с аппетитами коммунальщиков в отношении прибыли, сколько с необходимостью покрывать текущие издержки и финансировать необходимые затраты на капитальный ремонт и замену зачастую сильно изношенных машин, оборудования, сетей. И конечная отпускная цена услуг — это единственный вариант компенсировать эти затраты, считает она.

Тарифы и стоимость услуг должны не только покрывать издержки и обеспечивать какую-то норму прибыли, но и являться источником финансирования капиталовложений, которые могут составлять значительные суммы. Износ сетей в некоторых регионах достигает 70% и требует дополнительных инвестиций на замену или капитальный ремонт оборудования.

Государство, уверена Екатерина Синогейкина, не может изменить эту ситуацию путём введения штрафов и просто дополнительного финансового давления. Компании будут вынуждены компенсировать штрафы в любом случае за счёт потребителей. Так же не совсем понятно, какие именно будут вводиться штрафы: если их размер будет незначительным, то по сути все благородные цели этой инициативы останутся только на бумаге. С другой стороны, введение высоких штрафов приведёт к тому, что отрасль может стать совсем не интересной для бизнеса и встанет вопрос о привлечении частных инвестиций в отрасль в обмен на льготы и преференции.

Для того чтобы инициатива действительно работала, установление штрафов должно быть только одним из этапов реформирования системы ценообразования, говорит эксперт. Необходимо учитывать финансовое состояние компании в целом, состояние и стоимость ее активов, требуемые капиталовложения, стоимость кредитов и привлечения капитала. Тогда, возможно, получится обеспечить, когда необходимо, требуемый, но обоснованный рост цен, и устранить завышенные прибыли в случае, когда они реально есть.

Дело в том, объясняет адвокат НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко, что административная ответственность за нарушение порядка ценообразования на регулируемые государством цены и тарифы установлена уже более 10 лет. Это статья 14.6 КоАП РФ. В соответствии с законодательством о тарифном регулировании, тарифы на такие коммунальные услуги как водоснабжение, водоотведение, горячая вода, электроэнергия, газоснабжение и теплоноситель устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации органом по ценам и тарифам по заявлению организации, путем вынесения постановления, которое официально публикуется.

При этом, говорит юрист, у ресурсоснабжающих организаций есть обязанность ежегодно подтверждать размер установленного тарифа. Сам установленный постановлением тариф не может быть произвольно повышен или понижен для потребителей.

Вместе с тем, ФАС России неоднократно выступал с критикой системы тарифного регулирования на коммунальные ресурсы, отмечает он. На эту тему есть многочисленные публикации в СМИ, но пока нет сведений о действенных мерах со стороны ФАС.

Что же касается завышения сумм в платежных квитанциях, то статьей 14.1.3 КоАП РФ для управляющих компаний установлена административная ответственность за нарушение лицензионных требований. Причем минимальный штраф для юрлиц по этой статье повышен с 250 тыс. руб. до 300 тыс. руб. и упрощен порядок рассмотрения данной категории дел. Раньше их рассматривали суды, теперь — административные комиссии органов госжилнадзора и муниципальных образований.  Таким образом, констатирует Дмитрий Томко, существующих мер административной ответственности вполне достаточно.

Поскольку проблема пересмотра существующего порядка тарифного регулирования в сфере установления тарифов на коммунальные ресурсы назрела давно, то и решать ее нужно не путем изменения норм ЖК РФ, а именно пересмотром тарифного законодательства и тарифного процесса, усилением надзора за ним со стороны ФАС и прокуратуры. Но — одновременно со стимулированием ресурсоснабжающих организаций к модернизации основных производственных фондов, применению новых технологий, снижающих затраты на производство и поставку. Эти меры, полагает Дмитрий Томко, требуют комплексного межведомственного подхода с привлечением инвесторов и предпринимателей.

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