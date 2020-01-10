Иррациональная версия гибели рейса 752

Не успело пройти и двух дней с момента катастрофы лайнера «Международных Авиалиний Украины» под Тегераном, как причина якобы уже найдена, а также — виновные. По мнению лидеров США, Великобритании, Канады и некоторых других деятелей, Боинг-737 не просто потерпел крушение, а был сбит выпущенной иранцами ракетой. В некоторых высказываниях фигурирует даже «российская ракета». В качестве доказательства предъявляется (помимо мифических «разведданных») некая видеозапись. Пленка плохого качества, непонятно где снятая, зафиксировавшая попадание в воздухе одного объекта в другой с последующим взрывом. Шаткое основание, чтобы делать вывод, что теперь Тегеран (да как бы и не Москва) должен ответить за происшедшее, например, став жертвой новых санкций.

Иранские власти, понятно, в ответ крутят пальцем у виска и называют версии о причастности своих сил ПВО к катастрофе «иррациональными». И они, в общем-то, правы.

Попробуем пойти от противного и проанализировать версии об иранских ракетах. Варианта два – либо Иран сбил лайнер случайно, либо специально.

Случайное попадание в вылетевший рано утром из тегеранского аропорта самолет рейса PS 752 могло быть лишь в случае учений (как Украина сбила российский борт в 2001 году), либо если иранцы приняли лайнер за американскую воздушную цель, залетевшую на территорию страны с враждебными намерениями (как Советский Союз поступил с южнокорейским Боингом в 1983 году). 8 января никаких учений ПВО в той местности не проводилось, а вот повод подозревать США во враждебных намерениях был. Аккурат за несколько часов до взлета украинского лайнера иранцы запустили ракеты по двум американским базам в Ираке, и, соответственно, в Тегеране ожидали американского ответа. В том числе и симметричного – ракетно-бомбового удара по объектам Исламской республики (Трамп обещал поразить аж пять десятков целей).

Однако в рамках этой версии иранцы могли бы ошибочно поразить цель возле своих границ - западной или южной (откуда и прилетели бы американские самолеты или ракеты с баз на Ближнем Востоке). Но уж никак не цель в четырехстах километрах от границы и в двух десятках километров от столицы – цель, которая три минуты назад вылетела из аэропорта и велась местными диспетчерами. Поэтому версия о том, что силы ПВО перепутали цели, является действительно иррациональной – там не с чем было путать.

Остается версия о намеренной ликвидации самолета. Мотивов может быть несколько. Во-первых, Иран разменял убийство генерала на ликвидацию почти восьми десятков граждан стран Запада . Во-вторых, Тегеран пытается запугать западные страны, дабы те воздержались от коллективных антииранских действий. В-третьих, иранские генералы-ястребы намеренно сыграли на обострение для того, чтобы подтолкнуть Трампа к радикальным решениям. И все три версии опять же иррациональны.

Если предположить, что иранцы действительно хотели взять жизни за жизнь, то уж не точно не жизни пассажиров авиалайнера «Международных Авиалиний Украины». Во-первых, потому, что там в основном летели граждане Канады, а также сами иранцы. Если уж брать жизни, то американские, саудовские или израильские. Благо самолетов-потенциальных целей возле иранских границ летало достаточно. Более того, эти самолеты могли бы упасть на территории Ирака, Ливана или Персидского Залива, дабы никто не мог бы обвинить Иран в произошедшем.

Предположим, Иран специально хотел, чтобы убийство было демонстративным — стремился запугать западные страны, дабы те воздержались от антииранских действий. Однако тогда ему уж точно не нужно было сбивать лайнер. Западный мир уже был расколот, действия Трампа не одобряли не только союзники, но и значительная часть американского истеблишмента (посчитавшая убийство Сулеймани провокационным и несвоевременным). Ликвидация же иранцами гражданского авиалайнера дает Трампу столь нужные ему доказательства зловредных и террористических намерений Тегерана, а также основания для того, чтобы потребовать от союзников коллективных действий для обуздания «государства-террориста». Как санкционных, так и военных.

Предположим также, что это иранским организаторам теракта и нужно было. Что за терактом стояли радикальные генералы КСИР, заинтересованные в максимальном обострении американо-иранских отношений, дабы а) Иран оставался под санкциями и генералы могли дальше зарабатывать на контроле за серыми схемами экспорта/импорта и б) иранское население сплотилось под санкциями и в стране прекратило расти недовольство городских кругов из-за экономических проблем. Однако – опять же – достигать этих целей терактом не было нужды, поскольку цели уже были достигнуты убийством американцами генерала Сулеймани. Население сплотилось, а ирано-американские отношения обострились настолько, что перспективы разрядки и компромисса между США и Ираном превратились из минимальных в околонулевые. В этой ситуации теракт такого рода не то, что бессмыслен, он контрпродуктивен, поскольку может привести к прямой американо-иранской войне. Войне, которая (в отличие от конфронтации) как раз абсолютно не нужна иранскому генералитету – поскольку в ней они потеряют свои должности, свое богатство и свои жизни. Вопреки расхожему мнению, религиозных фанатиков, стремящихся стать мучениками, среди иранского руководства не так много. А вот если искать, кому нужна это война – так это Саудовской Аравии и Израилю (для которых Иран – экзистенциальный враг) или определенным кругам внутри США. Считающим, что война с Тегераном неизбежна, и ее лучше начать раньше, чем позже.

Неудивительно, что на фоне этих обвинений Тегеран занял жесткую позицию по расследованию. Он заявил, что следствие будет проводить сам, и «черные ящики» затем никому отдавать не будет – во избежание провокаций. Если канадцы или другие пострадавшие хотят принять участие в расследовании, они вольны отправить своих специалистов в Тегеран, дабы те поприсутствовали при мероприятиях. Это, конечно, не спасет Иран от клеветы – однако серьезно осложнит поиск обоснований для нее.