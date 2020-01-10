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Появились детали деловой программы Российского инвестиционного форума

Москва, 10.01.2020
Опубликованы аннотации сессий деловой программы Российского инвестиционного форума, который состоится в Сочи 12–14 февраля 2020 года.
  • Появились детали деловой программы Российского инвестиционного форума

Дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал – основа для будущего лидерства».

«В основе программы Российского инвестиционного форума ежегодно лежит обсуждение вопросов развития отраслей экономики, технологий, человеческого капитала. Чтобы обеспечить устойчивый прогресс в каждом регионе, все эти составляющие должны работать слаженно, равномерно, без отставаний. Повестка Форума затронет не только эти аспекты – состоятся дискуссии по вопросам здравоохранения, социального развития, молодежного предпринимательства», – сообщил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

В треке, посвященном региональному развитию, состоятся деловые сессии, посвященные повышению эффективности региональных промышленных кластеров, развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.

В ходе дискуссий о цифровой трансформации экономики рассмотрят такие вопросы, как обработка и хранение данных в России, цифровая инфраструктура городов, развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность, роль новых технологий в повышении производительности труда.

Участники сессий, посвященных развитию человеческого капитала, обсудят демографические диспропорции между крупными городами и регионами, развитие женского и социального предпринимательства, вопросы конвергенции образования и технологий.

Подробная программа Форума размещена на официальном сайте мероприятия: rusinvestforum.org.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress.org

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