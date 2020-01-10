Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом на выходные

Аномальная с точки зрения погодной обстановки зима продолжится в России очередными погодными сюрпризами. Согласно данным метеорологов, которые в очередной раз удивили своим прогнозом, в предстоящие выходные на большей части страны температура воздуха будет держаться выше климатической нормы. В некоторых регионах ожидается не только мокрый снег, но и дождь, а также другие климатические сюрпризы.

Погода на Урале. Прогноз синоптиков на выходные

Так, синоптики удивили своим прогнозом на выходные жителей Урала. Например, не по-зимнему тепло в предстоящий уикенд, по прогнозу синоптиков, будет в Екатеринбурге. Ещё накануне в столице Урала столбики термометров опускались днём до минус 10. В ночь на пятницу при ветреной погоде подмораживало до минус 12-13. Но уже днём 10 января климатическая обстановка в Екатеринбурге поменялась – выпал небольшой снег, а температура воздуха составила минус 3-5. В ночь на субботу, 11 января, также ожидается небольшой снег, а погодные градусники покажут минус 8. Днём в субботу и в воскресенье, 12 января будет облачно, температура воздуха составит минус 4-6, пройдёт небольшой снег.

Немного холоднее в эти выходные в Магнитогорске и Челябинске. Здесь также в субботу и воскресенье выпадет небольшой снег, но столбики термометров опустятся до минус 7-9. Впрочем такой температурный фон всё равно значительно выше климатической нормы и не доставит дискомфорта местным жителям, для которых такая погода – замечательная возможность активно отдохнуть на свежем воздухе.

Погода на выходные в Поволжье

По прогнозу синоптиков, в предстоящий уикенд будет аномально тепло в городах Поволжья. Например, в Казани и Самаре в субботу, 11 января всего минус 2 и небольшие осадки в виде снега. В ночь на 12 января похолодает до минус 5, но уже к вечеру воскресенья ожидается около нуля и мокрый снег.

Ещё теплее будет в Ярославле и Нижнем Новгороде. Здесь на выходные даже ночью столбики термометров ниже минус 2-3 не опустятся. Днём же прогнозируется от нуля до минус 1 и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Похожая климатическая обстановка будет наблюдаться также в Саранске и Чебоксарах. Правда, осадков в предстоящий уикенд в этих городах ожидается меньше, но дневной температурный фон сохранится всё на тех же показателях – от нуля до минус 2-5.

Погода на выходные в СПб

Значительно выше климатической нормы, по прогнозу синоптиков, в эти выходные также будет в Санкт-Петербурге. В Северной столице, где аномально теплая погода уже заставила расцвести некоторые растения-первоцветы, в том числе примулу и весенник, в предстоящий уикенд сохранится положительный температурный фон. Так, в ночь на субботу будет пасмурно, но без осадков, а воздух прогреется до плюс 2. Днём в субботу местным жителям и многочисленным туристам пообещали плюс 3-4. В воскресенье же и вовсе столбики термометров поднимутся до фантастических для второй декады второго календарного месяца зимы 6 градусов выше нуля. Правда, настроение испортит совсем не зимний дождь, который, предположительно будет идти с небольшими перерывами почти весь день.

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

Удивили синоптики своим прогнозом на эти выходные и жителей российской столицы. По прогнозу метеорологов, в субботу и воскресенье в Москве ожидается слякоть и небольшие осадки. Выпавший в ночь на четверг снег, уже почти растаял. Сегодня в некоторых районах города также были осадки, но преимущественно в виде мороси и естественно на почве не сохранились. Завтра при температуре от нуля до плюс 1 небольшой снежок вряд ли укроет землю. Но даже если это и произойдёт, то к воскресенью при плюс 1-3 он точно растает.

Как объясняют синоптики, на большей части России, в том числе и в Москве, сейчас установилась аномально тёплая погода, так как в атмосфере не сформировалась мощная зона высокого давления или так называемый «сибирский максимум». Обычно, этот самый максимум уже в конце декабря – начале января образуется над Сибирью, Красноярским краем и Якутией. Именно эта зона задерживает потоки тёплого воздуха, происходит выхолаживание, которое распространяется на Урал и в европейскую часть Русской равнины.

В этом году, как поясняют метеорологи, этого нет – антициклон уже более месяца находится не над Сибирью, а за границами России, лишь частично захватывая Бурятию и Забайкалье.

Поэтому сейчас холодно как раз в Бурятии, а циклонические массы, двигаясь свободно через Урал, несут с собой атлантическое тепло в Центральную Россию. По этой причине среднесуточная температура в ближайшие 7-10 дней будет соответствовать климатическим показателям только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, на остальной же части страны в том числе и в Москве температурный фон превысит норму почти на 10-12 градусов.