Путин дал оценку действиям российских войск в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Сирию назвал действия российских военных в регионе «образцовыми», сообщает РИА «Новости».

Также глава государства поблагодарил личный состав за борьбу с международным терроризмом, подчеркнул, что мирная жизнь возвращается в САР, благодаря «действиям российской группировки войск».

«Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», – рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Генерал также выразил благодарность всем военнослужащим, которые в праздники находились на боевом дежурстве.

Напомним, визит Владимира Путина в Сирию состоялся в праздник православного Рождества, 7 января. Глава государства пообщался со своим коллегой президентом Сирии Башаром Асадом, посетил старейшую в мире Омейядскую мечеть, а также православную церковь Святой Девы Марии. Здесь он провел встречу с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.