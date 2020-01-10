Курс рубля не остановить

По оценке Минэкономразвития, сохранение текущего уровня ставок по кредитам и реализация текущих бюджетных параметров станут причиной сохранения низкого уровня совокупного спроса. Эти же факторы будут поддерживать продолжение тренда на укрепление курса рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года.

Данное заявление сделали эксперты министерства в своем обзоре, на который ссылается РБК. Низкий совокупный спрос в экономике (спрос со стороны домохозяйств, компаний и бюджетного сектора) влечет за собой низкое совокупное кредитное предложение — 4,8% ВВП за скользящие 12 месяцев (декабрь 2018 — ноябрь 2019 года). В том числе банковский кредит частному сектору (домохозяйствам и компаниям) остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), пишет издание со ссылкой на текст документа. «Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение», — говорится в его материалах.

В 2019 году курс рубля укрепился к доллару на 12,5% (второй наилучший результат в мире после украинской гривны) после ослабления на 17,5% годом ранее. По состоянию на 15:05 мск 9 января курс доллара на Московской бирже торговался на отметке 61,25 руб., практически не изменившись по сравнению с предыдущим торговым днем.

Прогноз курса рубля на январь, февраль и март 2020 года

Рубль имеет сезонную тенденцию к росту в первые месяцы года, отмечает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. Традиционно в начале года государственные и потребительские расходы заметно ниже, чем в ноябре-декабре. Стоит отметить, что низкий внутренний спрос поддерживал курс рубля в течение всего 2019 года за счет слабого импорта, создавая профицит платежного баланса.

В пользу рубля также выступает позитивный настрой рынков, продолжает аналитик. Несмотря на тревожное начало года в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, мировые индексы вновь рвутся вверх, пробуждая аппетит к рисковым «доходным» активам, в число которых входят рублевые облигации.

“Американские горки” с ценами на нефть оказывают меньшее влияние на внутридневные колебания курса рубля, хотя инвесторы по-прежнему позитивно настроены в отношении “черного золота”. Это также вызывает интерес к покупке российских акций.

И, похоже, курсу рубля по силам продолжить тренд 2019 года в первые недели и даже месяцы нового года, полагает Алексей Кириенко. Сейчас российская валюта нацелена на то, чтобы преодолеть психологически важный рубеж в 60 рублей за доллар, в ближайшие недели. Стоит отметить, что укрепление курса рубля отражает консервативную политику ЦБР. Учетная ставка в 6% слишком высока при росте на 1-1,5% и инфляции на уровне 3%. Это помогает курсу рублю укрепляться, но это в свою очередь вредно и для экономики в целом, считает эксперт.

Цикл монетарного смягчения ЦБ РФ нацелен на активизацию корпоративного кредитования и повышение потребительской активности в стране, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. И, по его словам, денежно-кредитное стимулирование экономики России посредством стоимости фондирования является необходимым, но недостаточным фактором для улучшения макроэкономических параметров. Нужны усилия для повышения эффективности инвестпроектов в России.

К текущему моменту сложились предпосылки для дальнейшего снижения ставки регулятора как минимум до 6%. В свою очередь это способно обеспечить более выгодные условия кредитования коммерческого сектора. В этой ситуации ожидания БКС сводятся к продолжению усиления позиций нацвалюты и курса рубля относительно основных инвалют.

Общемировой оптимизм относительно рисковых активов, стабильно высокий уровень цен на рынке энергоносителей и сохраняющийся спрос на российские долговые бумаги на фоне их относительно высоких ставок (6%) и долевые инструменты (средняя дивидендная доходность российских акций превышает 6,6% годовых) обуславливают сохранение потенциала для среднесрочного укрепления российского рубля. Ориентиром на ближайшие месяцы, говорит Михаил Зельцер, могут выступать уровни курса рубля вблизи 60 руб. за доллар и 67 руб. по европейской валюте.