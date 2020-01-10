Рынок акций стремится ввысь

Российский рынок акций заканчивает первую рабочую неделю года на высоте. К концу сессии в пятницу Индекс Мосбиржи вырос по отношению к четвергу на 0,18%, до 3123,66 пункта. В течение дня показатель установил новый исторический максимум 3130,86 пунктов. «Долларовый» РТС не отстает и продолжает бить рекорды: к концу дня показатель зафиксировался на цифре 1614,69 пунктов.

Хорошо торгуются акции нефтяников, «Роснефти» (+2,89%) и «Газпромнефти» (+3,25%), на фоне новостей о подписании компаниями совместно с НОВАТЭКом (акции которого при этом падают на 2,43%) соглашения о намерениях сотрудничать в создании технологий и оборудования для СПГ. Вверх идут и акции энергетиков: «Россетей» (+1,99%), на фоне сообщений о сроках приватизации и новой дивидендной политике, и «Интер РАО» (+1,73%).

После роста в течение недели вниз пошли акции производителей коксующихся углей: компаний «Распадская» (-4,07%) и «Мечел» (привилегированные акции -3,07%). По данным экспертов, прежний рост акций компаний это не более чем спекуляция.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему нестабильна. Нефть Brent растет на 0,24% до 65,53 долларов за баррель. Эксперты дают положительные прогнозы черному золоту на ближайшее будущее. Рубль соответственно укрепляется.

Также в пятницу Мосбиржа подвела итоги декабря 2019 года: фондовый рынок в конце ушедшего года продемонстрировал лучшую динамику по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: объем торгов на рынке акций вырос на 52,0%, на рынке облигаций – на 54,7% (без учета однодневных облигаций).