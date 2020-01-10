Самолёт британских ВВС провел разведку у российских границ

RC-135W – стратегический разведывательный самолёт ВВС Великобритании – провёл очередной длительный полёт вблизи западной границы РФ. Согласно данных мониторинговых западных авиационных ресурсов, самолёт радиоэлектронной разведки, вылетел с авиабазы, расположенной в Уоддингтон (Англия), на протяжении 2-х часов летал вдоль южной границы Калининградской области, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом отмечается, что самолёт-разведчик находился в воздушном пространстве в воздушном пространстве Польши на расстоянии около 40 км от границы нашей страны.

Кроме того, вблизи Калининградской области также был зафиксирован разведывательный самолёт Gulfstream 4 (Швеция), выполнявший полёт вдоль морской границы области над Балтийским морем.