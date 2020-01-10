США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Пентагон планирует расширить усилия по противодействию КНР, направив в Тихоокеанский регион оперативную группу, которая сможет проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против вооруженных сил Поднебесной.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники, спецподразделение будет оснащено всем необходимым для нанесения ударов по наземным и морским целям при помощи высокоточного оружия, в том числе гиперзвуковыми ракетами.

Предположительно, подразделение станет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин. В свою очередь глава американских сухопутных сил Райан Маккарти пояснил, что оперативная группа поможет нейтрализовать возможности, которые есть у Пекина и Москвы, нацеленные на сдерживание авианосных группы США.