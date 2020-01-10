Стали известны основные темы деловой программы «Русского дома» в Давосе

«Каждый год деловая программа „Русского дома“ формируется в соответствии с международной экономической повесткой. В этом году особый акцент направлен на современные цифровые технологии, вопросы развития банковского сектора и социальной сферы. „Русский дом“ продолжит свою работу как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России к сотрудничеству, а также для продвижения русской культуры на международной арене», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках деловой программы «Русского дома» в 2020 году пройдут сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, а также актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G)). Традиционно на площадке «Русского дома» запланирована встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

В 2020 году в российской резиденции впервые пройдут совместные мероприятия Фонда Росконгресс и Всемирного экономического форума. Сессии будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы и развитию искусственного интеллекта.

«Проект „Русский дом“ изначально задумывался как мультиформатное пространство, статус и технические возможности которого позволяют его гостям провести мероприятия любого уровня и формата. Имея статус официальной российской резиденции, „Русский дом“ зарекомендовал себя как одна из самых значимых и ярких точек WEF со своими эксклюзивными деловой и культурной программами», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Полная версия деловой программы доступна на официальном сайте проекта «Русский дом»: http://houserussia.com/programme/business-programme.

Регистрация представителей СМИ проводится на официальном сайте проекта по ссылке: https://reg.houserussia.com/ru/registration.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress.org