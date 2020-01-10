Вход/Регистрация Подписка

Стали известны основные темы деловой программы «Русского дома» в Давосе

Москва, 10.01.2020
На официальном сайте проекта «„Русский дом“ в Давосе» (houserussia.com) размещена архитектура деловой программы мероприятия. Он состоится 20–24 января 2020 года в швейцарском Давосе и продолжит традицию ежегодных международных встреч и партнерского диалога по самым важным вопросам развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества.
  • Стали известны основные темы деловой программы «Русского дома» в Давосе

«Каждый год деловая программа „Русского дома“ формируется в соответствии с международной экономической повесткой. В этом году особый акцент направлен на современные цифровые технологии, вопросы развития банковского сектора и социальной сферы. „Русский дом“ продолжит свою работу как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России к сотрудничеству, а также для продвижения русской культуры на международной арене», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках деловой программы «Русского дома» в 2020 году пройдут сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, а также актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G)). Традиционно на площадке «Русского дома» запланирована встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

В 2020 году в российской резиденции впервые пройдут совместные мероприятия Фонда Росконгресс и Всемирного экономического форума. Сессии будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы и развитию искусственного интеллекта.

«Проект „Русский дом“ изначально задумывался как мультиформатное пространство, статус и технические возможности которого позволяют его гостям провести мероприятия любого уровня и формата. Имея статус официальной российской резиденции, „Русский дом“ зарекомендовал себя как одна из самых значимых и ярких точек WEF со своими эксклюзивными деловой и культурной программами», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Полная версия деловой программы доступна на официальном сайте проекта «Русский дом»: http://houserussia.com/programme/business-programme.

Регистрация представителей СМИ проводится на официальном сайте проекта по ссылке: https://reg.houserussia.com/ru/registration.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress.org

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс рубля не остановить
      Минэкономразвития уверено в продолжении укрепления курса рубля – по крайней мере, в первом полугодии 2020 года
    2. Волхвы всегда в пути
      Что происходит с нами в Новый год и Рождество? Почему так много свободного времени и как мы его тратим? Вокруг Нового года время перестаёт быть обыкновенным, оно становится «чудесным»…
    3. Ирак: уход по-американски
      Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны. «За» проголосовало 170 депутатов, против – ни одного. Но итоговое решение о выводе должен принять сам Дональд Трамп
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама