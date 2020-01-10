Трамп заявил, что США получают мало средств от ЕС на «борьбу с Россией»

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в штате Огайо, заявил, что США получают недостаточно средств от европейских стран на защиту от «российской угрозы», передает ТАСС.

«НАТО в течение многих лет выигрывала за счет США. Мы защищаем Европу от России», - заявил Трамп. Он подчеркнул, что расходы стран-участниц альянса на военные нужды постоянно снижаются последние 15-18 лет, а основные расходы взяли на себя США.

Трамп также считает, что он не популярен среди европейских лидеров именно из-за его принципиальности по данному вопросу. В отличие от своего предшественника Барака Обамы, который лишь «благодарил, что все собрались и США это очень ценят»,Трамп требует соблюдения определенных правил от союзников НАТО.