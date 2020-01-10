В России упали продажи одежды и обуви

По итогам 2019 года в России впервые за последние 6 лет упали продажи обуви и аксессуаров. Согласно данным аналитиков Fashion Consulting Group (FCG) они сократились сразу на 3%-4% ж – до 2,26-2,29 трлн руб., пишет «Коммерсант».

По данным издания, опрошенные эксперты связывают это с падением доходов населения, повышением НДС, а также инфляцией и аномальным потеплением.

Напомним, в 2015 году оборот российского рынка продажи одежды и обуви также существенно падал – тогда снижение составило 9%. Однако в дальнейшем рост был вновь возобновлён. Как будет на этот раз, эксперты пока сказать не могут.