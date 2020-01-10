Вход/Регистрация Подписка

В СБУ назвали приоритетные версии причин авиакатастрофы украинского Boeing

Москва, 10.01.2020

Иван Баканов – глава Службы безопасности Украины – назвал приоритетные версии причин авиакатастрофы пассажирского самолёта Boeing737-800, который 8 января следовал рейсом PS752 Тегеран – Киев и потерпел крушение через несколько минут после взлёта.

По его словам, СБУ рассматривает две основные версии случившегося – это попадание ракеты и теракт, передаёт РИА Новости.

«Безусловно, версия попадания в самолёт ракеты ЗРК «Тор» привлекает наибольшее внимание. Но если открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, сразу же возникает целый ряд вопросов, требующих дополнительных ответов. Речь идёт о дальности полёта ракеты, нюансы по управлению комплексом и многое другое. Все эти вопросы сейчас внимательно прорабатываются», – резюмировал Баканов, добавив, что пока делать какие-либо выводы рано.

Ранее сообщалось, что согласно информации, которую публикуют американские СМИ, украинский Boeing737-800, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит сразу двумя ракетами иранских ПВО. В частности, об этом передаёт телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Иран захватил радаром пассажирское воздушное судно, по которому было выпущено две ракеты класса «земля-воздух». В свою очередь CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя в Белом доме, который ознакомился с данными разведки, также утверждает, что Boeing был сбит двумя ракетами российского производства «Тор-М1».

В Тегеране эту информацию категорически отвергают.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс рубля не остановить
      Минэкономразвития уверено в продолжении укрепления курса рубля – по крайней мере, в первом полугодии 2020 года
    2. Волхвы всегда в пути
      Что происходит с нами в Новый год и Рождество? Почему так много свободного времени и как мы его тратим? Вокруг Нового года время перестаёт быть обыкновенным, оно становится «чудесным»…
    3. Ирак: уход по-американски
      Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны. «За» проголосовало 170 депутатов, против – ни одного. Но итоговое решение о выводе должен принять сам Дональд Трамп
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама