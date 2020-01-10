В СБУ назвали приоритетные версии причин авиакатастрофы украинского Boeing

Иван Баканов – глава Службы безопасности Украины – назвал приоритетные версии причин авиакатастрофы пассажирского самолёта Boeing737-800, который 8 января следовал рейсом PS752 Тегеран – Киев и потерпел крушение через несколько минут после взлёта.

По его словам, СБУ рассматривает две основные версии случившегося – это попадание ракеты и теракт, передаёт РИА Новости.

«Безусловно, версия попадания в самолёт ракеты ЗРК «Тор» привлекает наибольшее внимание. Но если открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, сразу же возникает целый ряд вопросов, требующих дополнительных ответов. Речь идёт о дальности полёта ракеты, нюансы по управлению комплексом и многое другое. Все эти вопросы сейчас внимательно прорабатываются», – резюмировал Баканов, добавив, что пока делать какие-либо выводы рано.

Ранее сообщалось, что согласно информации, которую публикуют американские СМИ, украинский Boeing737-800, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит сразу двумя ракетами иранских ПВО. В частности, об этом передаёт телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Иран захватил радаром пассажирское воздушное судно, по которому было выпущено две ракеты класса «земля-воздух». В свою очередь CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя в Белом доме, который ознакомился с данными разведки, также утверждает, что Boeing был сбит двумя ракетами российского производства «Тор-М1».

В Тегеране эту информацию категорически отвергают.