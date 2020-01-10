Вашингтон готовит ответ новому Шелковому пути Пекина

Для противодействия глобальному китайскому проекту «Один пояс, один путь» (BRI), запущенному китайским президентом Си Цзиньпином в 2013 году, в Соединенных Штатах создан государственный фонд «Корпорация по финансированию международного развития США» (DFC). DFC – ответ Вашингтона на BRI. По мнению многих специалистов, это наиболее важный инструмент мягкой силы Америки более чем за десятилетие.

«Один пояс, один путь» превратился в большую проблему для США,- объясняет политолог Эндрю Смолл из German Marshall Fund.- Проблема заключается в том, что у американских агентств и организации не могли мобилизовать ресурсы для достойного ответа».

В недавнем исследовании Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности (USCESRC) говорится, что в 2019 году Пекин предпринимал огромные усилия по продвижению BRI. В исследовании подчеркивалось, что проект втягивает на китайскую орбиту десятки стран в Азии, Африке и Латинской Америке, а также отдельные государства Центральной Европы.

В США все эти годы уделяли BRI явно недостаточное внимание. Ситуация начала меняться в прошлом году. Министр торговли Уилбур Росс подтвердил в ноябре 2019 года, что для противодействия китайскому мегапроекту США намерены увеличить инвестиции в азиатские экономики и расширить торговлю с ними. Росс также упомянул об инициативе «Сеть голубых точек» (BDN), которая оценивает инфраструктурные проекты. Через несколько дней после выступления министра предшественник DFC – Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) объявила о новом совместном с Транстихоокеанской сетью (TPN) проекте прокладки самого длинного в мире подводного телекоммуникационного кабеля в Индо-Тихоокеанском регионе. Этот проект - вызов китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei.

Для усиления противодействия BRI и был создан DFC, недавно объявивший о начале деятельности.

«По многим аспектам нас можно считать инвестиционным банком,- объясняет директор OPIC Эдвард Барриер.- Мы принимаем решения по инвестициям, мы занимаемся кредитами и изучаем способность возвращать займы…»

Долгие годы американские правительственные организации типа OPIC и USAID играли важную роль в оказании помощи частным американским компаниям, которые хотят инвестировать в инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Одними из последних примеров такой деятельности можно считать компании Anadarko и AES Corporation, сделавшие большие инвестиции в крупные проекты в Мозамбике и Вьетнаме соответственно. Однако бороться с китайским BRI с учетом громадных масштабов этого мегапроекта тяжело.

«DFC – очень положительный шаг, мощный пример межпартийного сотрудничества, которое, надеюсь, продолжится и поможет сформировать долгосрочную стратегию для работы с Китаем,- комментирует старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джонатан Хиллман.- Эффективность работы DFC будет зависеть от того, удастся ли ему снять преграды на пути финансирования частного сектора, где и находятся главные ресурсы».

Тем не менее, в Соединенных Штатах не скрывают, что DFC является попыткой противодействовать Китаю.

«О Китае в основном и думали и в администрации, и на Капитолийском холме,- говорит Барриер.- Я считаю, что он (фонд) будет наследием администрации (Трампа)».