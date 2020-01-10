Во Франции уверены, что Иран получит ядерное оружие в ближайшее время

Власти Франции не склонны думать, что Тегеран располагает в настоящий момент готовым ядерным оружием, сообщил в эфире радио RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Однако дипломат заявил, что Иран готов получить данное вооружение в ближайшие два года. Произойдет это в случае, если мировому сообществу не удастся убедить иранское правительство вернуться к соблюдению ядерной сделки.

«Пока у Ирана нет ядерного оружия, но если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие», - заявил Дриан.

Напомним, правительство Ирана объявило 6 января, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, которая была заключена 2015 году. Тегеран принял решение в ответ на авиаудар США, в результате которого погиб генерал Касема Сулеймани.

Соглашение было заключено летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки в ответ на якобы продолжающуюся разработку Тегераном ядерного оружия.