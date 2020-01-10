Зеленский оценил возможность попадания ракеты в украинский самолет

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится «установить безоговорочную истину» в вопросе авиакатастрофы самолета украинских авиалиний, однако, версия попадания ракеты в Boeing не исключается.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он обратился к США, Британии и Канаде с просьбой предать данные, которыми они располагают «в распоряжение комиссии по расследованию причин катастрофы». Также глава Украины сообщил, что 10 января он намерен обсудить ход расследования причин автокатастрофы с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее украинский СНБО огласил три главные версии катастрофы Boeing 737 в Тегеране, среди которых теракт, возгорание двигателя, а также попадание зенитной ракеты.