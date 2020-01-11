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Джабаров: в Иране поступили достойно, признав вину в крушении самолёта

Москва, 11.01.2020

Владимир Джабаров – первый заместитель международного комитета верхней палаты российского парламента – считает, что власти Ирана поступили достойно, официально признав свою вину в крушении украинского пассажирского самолёта.

По его словам, они не стали «прятать голову в песок», но теперь должны принести официальные извинения и выплатить компенсации семьям погибших, передаёт РИА Новости.

«Убеждён, что западная пропаганда обрушится на страну, заявляя об их вине и опасности государства», – подчеркнул сенатор.

Сенатор также отметил тот факт, что западные руководители почти сразу стали говорить о возможности ракетной атаки на самолёт, исходя из данных полученных со спутников.

«Из чего можно сделать вывод, что они также легко могут установить, кто сбил малайзийский Boeing в небе над Донбассом. Но, наверное, это им не выгодно, вот они и молчат уже много лет», – резюмировал Джабаров.

Ранее сообщалось, что генеральный штаб вооружённых сил Ирана сделал заявление, в котором признал, что пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит в результате человеческой ошибки. В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что Тегеран продолжит расследование катастрофы, чтобы установить и наказать виновных «в этой великой трагедии».

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