Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

Принц Гарри, младший сын наследника британского престола принца Чарльза и, соответственно, один из внуков королевы Елизаветы II, шестой в очереди на британский престол, вместе с супругой Меган Маркл, мягко говоря, сильно удивили королеву и других родственников, объявив в Instagram, о том, что они намерены прекратить выполнять обязанности, по традиции возложенные на всех Виндзоров. Гарри и Меган, официально носящие титул герцога и герцогини Сассекских, хотят вести независимую жизнь и надеются, что сумеют сами на нее зарабатывать.

«Мы намерены отойти от роли старших членов королевской семьи,- заявили они,- и стать финансово независимыми».

Причем, о своих планах герцог и герцогиня, которые намерены жить и в Великобритании, и в Северной Америке, заранее не предупредили ни королеву Елизавету, ни с принца Чарльза. Правда, нечто подобное, хотя, пожалуй, и менее радикальное можно было ожидать. Отношения принца Гарри с родственниками последние два года начали портиться и сейчас, естественно, едва ли станут лучше. Таблоиды в прошлом году много писали о ссорах Гарри и Меган со старшим братом, принцем Уильямом, и его женой. Сассексы также считают, что их особенно невзлюбила британская «желтая» пресса.

Принц Чарльз, кстати, и сам неоднократно жаловался на слишком обременительные обязанности старшего члена королевской семьи, в которые входит обязательное посещение многочисленных официальных мероприятий, включая школы, приюты, больницы; руководство различными фондами, благотворительная работа и т.д. Тем не менее, поспешность, с которой было принято и объявлено решение, вызывает большие вопросы у Виндзоров, у которых, по словам Елизаветы, был сложный год. Она явно имела в виду скандал со средним сыном, принцем Эндрю, который, естественно, не без ведома матери, также, как и племянник, несколько месяцев назад объявил, что тоже прекращает выполнять обязанности. Правда, у него причина другая - связи с ныне покойным Джеффри Эпштейном.

Специалисты по монархии сейчас проводят параллели между принцем Гарри и королем Эдуардом VIII, который в 1936 году отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон. Остаток жизни Эдуард прожил на юге Франции. Сходство, действительно, сильное, если учесть, что и Уоллис, и Меган до того, как выйти за Виндзоров, успели побывать замужем.

Сейчас пока никто не знает, как технически будет проходить сложение 35-летним Гарри и 38-летней Меган полномочий и обязанностей старших членов королевской семьи Виндзоров. Многих в Соединенном Королевстве больше всего волнует финансовая сторона дела. Противников монархии, которых в Британии тоже немало, интересует, кто будет финансировать трансатлантический образ жизни Гарри и Меган, вне всяких сомнений очень дорогой.

Меган, которая до этого замужества, была актрисой, снималась в сериале «Форс-мажоры» и зарабатывала по полмиллиона долларов в год, могла бы вернуться к актерской карьере, но очень сомнительно, что это решение одобрят в Букингемском дворце.

Гарри и Меган стали мужем и женой в мае 2018 года. Их свадьбу, одновременно пышную и веселую, многие тогда называли знаком перемен в королевской семье и желанием Виндзоров идти в ногу со временем.

Принц Гарри с детства без особого восторга относился к членству в королевской семье. Он со старшим братом и сейчас с горечью вспоминает, что пресса и родственники фактически «убили» их мать, принцессу Диану, которая погибла в автомобильной аварии в 1997 году в Париже. Гарри сейчас, кстати, часто сравнивает то, как британская пресса относится к Меган, с отношением СМИ к принцессе Ди.

Пресса отвечает принцу Гарри взаимностью. Газеты с удовольствием писали, как Гарри и Меган использовали частные самолеты в ходе кампании защиты окружающей среды; о 2,4 млн фунтов стерлингов (3,1 млн долларов) британских налогоплательщиков, которые пошли на ремонт дома Сассексов, и о многом другом.

В октябре прошлого года герцог и герцогиня Сассекские обратились в суд с исками к ряду таблоидов, обвиняя журналистов в прослушке своих телефонов и вторжении в их личную жизнь.