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Иран официально признал, что случайно сбил украинский Boeing

Москва, 11.01.2020

Генеральный штаб вооружённых сил Ирана сделал заявление, в котором признал, что пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит в результате человеческой ошибки, передаёт иранская государственная телерадиокомпанией IRIB.

В генеральном штабе также сообщили, что сбили пассажирский лайнер, так как тот пролетал рядом с важным военным объектом и всё произошло в «условиях повышенной боевой готовности».

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы, чтобы установить и наказать виновных «в этой великой трагедии».

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, к этой трагедии привела «человеческая ошибка в период кризиса, который спровоцирован авантюризмом США».

Ранее сообщалось, что согласно информации, которую накануне опубликовали американские СМИ, украинский Boeing 737-800, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит сразу двумя ракетами иранских ПВО. В частности, об этом передавал телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Иран захватил радаром пассажирское воздушное судно, по которому было выпущено две ракеты класса «земля-воздух». В свою очередь CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя в Белом доме, который ознакомился с данными разведки, также утверждал, что Boeing был сбит двумя ракетами.

В Тегеране эту информацию категорически отвергали.

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