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Как выбрать подходящую частную клинику

Москва, 11.01.2020
Частная медицина имеет множество преимуществ перед государственной, однако обходится гораздо дороже.
#PressRelease

Чтобы быстро получить необходимую помощь и не потратить свои деньги впустую, нужно воспользоваться сервисом Медз и следовать нескольким полезным рекомендациям по выбору частной клиники, приведенным ниже.

Персонал и состав оказываемых услуг

Любая приличная частная клиника имеет собственный вебсайт. Первым делом надо ознакомиться с его содержанием. В разделе «Врачи» можно получить информацию о квалификации сотрудников клиники. Они должны иметь обширный опыт в своем направлении деятельности. Желательно также наличие ученых степеней по медицине. Звания имеют значение, хотя намного важнее профессиональная подготовка врача. Возраст не является показателем эффективности. Все специалисты частных клиник проходят строгий отбор. Если на вебсайте используется множество непонятных медицинских терминов, не стоит пугаться. Это говорит о наличии в клинике специального оборудования, которое обеспечивает возможность решать самые сложные задачи.

Репутация клиники

Чтобы заслужить хорошую репутацию, частная клиника должна на протяжении многих лет оказывать высококачественные услуги большому количеству пациентов. Выяснить репутацию конкретного медицинского учреждения можно несколькими способами. Самый надежный способ состоит в том, чтобы опросить своих знакомых и коллег. На их рекомендации можно положиться. Кроме того, можно поискать отзывы о работе клиники в глобальной сети. В этих целях следует использовать социальные сети или независимые агрегаторы, формирующие рейтинги на основе отзывов пациентов. Негативные отзывы снижают позиции клиники. Модераторы отбраковывают комментарии «ботов» или явно рекламные отклики – это соответствует интересам как интернет-ресурса, так и его пользователей. Важную роль играет продолжительность работы клиники. Если она составляет десять лет и больше, то это говорит о высокой надежности данного заведения. Наличие разветвленной сети филиалов у клиники свидетельствует об успешности ее деятельности.

Специализация клиники

Количество многопрофильных клиник постоянно увеличивается. Однако при установленном диагнозе предпочтение следует отдать профильному врачу, работающему в клинике узкой специализации. В ней есть специальное медоборудование, хорошая диагностическая база, множество специалистов, разбирающихся в особенностях заболевания, поэтому вероятность получения «ошибочного лечения» существенно ниже. Любая узкоспециализированная клиника борется за клиентов и должна соблюдать целый ряд правил, игнорируемых государственными медучреждениями. Необходимо обратить внимание на число специалистов узкого профиля в штате клиники. Чем оно больше, тем вероятнее оказание всесторонней помощи пациенту. Например, для лечения межпозвонковой грыжи требуются услуги невролога-вертебролога, тогда как помощь хирурга из поликлиники в данном случае сведется к выписыванию таблеток. В некоторых случаях для постановки правильного диагноза нужно пройти обследование у нескольких врачей, а не только у одного терапевта, спешащего оформить бумаги и принять как можно больше пациентов.

Добровольное медстрахование представляет собой обслуживание в многопрофильном медучреждении в ограниченном формате. Проводить комплексное лечения за такие деньги никто не будет. Визиты к врачу по полису ДМС обычно заканчиваются получением консультаций. Остальное пациентам приходится оплачивать за свой счет.

Техническое оснащение клиники

Даже если интерьер клиники производит благоприятное впечатление на посетителей, это не гарантирует высококачественного лечения. Нужно оценить, какое оборудование имеется в медучреждении. Для диагностики и лечения должны использоваться аппараты, выпущенные ведущими мировыми брендами. Использование такого оборудования позволяет установить верный диагноз и провести грамотное лечение.

Показатель стоимость/качество

Этот фактор играет важную роль. Поскольку эффективность работы частных узкопрофильных клиник выше по сравнению с бюджетными учреждениями, за более высокое качество услуг приходится платить немалые деньги. Однако их стоимость не должна быть астрономической. Лечение в частной клинике с хорошей репутацией должно быть результативным. Необходимо проследить за тем, какие услуги предлагаются в заведении, и обратить внимание на то, какой эффект от них прогнозируется. Если клиент оплачивает серию консультаций, то подход один, если же он платит за комплексное лечение, то подход совершенно иной. Для адекватной оценки того, насколько стоимость предоставляемых клиникой услуг соответствует их качеству, можно воспользоваться всемирной паутиной. В настоящее время существует множество вебсайтов, на которых пациенты оставляют свои мнения по данному поводу.

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