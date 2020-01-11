Особенности приобретения недвижимости в Дубае

Кроме того, именно в Дубае туристическая отрасль развивалась лучше всего, а рынок недвижимости претерпел значительные изменения после появления огромных небоскребов, шикарных вилл и других заслуживающих внимания объектов. В 2002 году шейх разрешил гражданам других государств выгодно приобрести в Дубае квартиру в свободных зонах, где в настоящее время построено множество престижных объектов. В других районах, где преимущественно проживает местное население, иностранцы могут получать в свое распоряжение недвижимость лишь на правах аренды.

Три типа собственности

Законы, регулирующие рынок недвижимости в ОАЭ, гораздо сложнее, чем может представляться на первый взгляд. Без тщательного изучения законодательных тонкостей или получения помощи высококвалифицированного юриста можно сделать серьезные ошибки. В первую очередь, надо учитывать различия между тремя типами собственности в Дубае, перечисленными ниже, если вы хотите купить высокодоходные объекты недвижимости:

Первый тип – freehold-зоны, где покупатель недвижимого имущества получает его в свое полное распоряжение и имеет право сделать с ним все что пожелает: продать, сдать в аренду, подарить, завещать наследникам и т. п. В Дубае имеется достаточное количество freehold-зон, так что выбор у граждан других государств весьма богат.

Второй тип собственности похож на первый, однако имеет ряд отличительных особенностей. Чаще всего его используют при покупке жилья в многоквартирных зданиях или иных видов объектов недвижимости с общей территорией, где необходимо поддерживать порядок. Таким образом, полноправными владельцами недвижимого имущества в данном случае выступают одновременно несколько собственников. Такой тип владения недвижимым имуществом выгоден для людей, желающих иметь все права на него (без опасений по поводу окончания срока аренды с последующим переходом права на имущество его собственнику), однако при этом не собирающихся нести единоличную ответственность за общественную территорию. Чаще всего управление ей осуществляет ассоциация жильцов, выплачивающих обязательные регулярные взносы раз в месяц.

Третий тип собственности отличается от freehold-зон тем, что владелец недвижимого имущество получает на него полные права лишь после выплаты предыдущему собственнику стоимости самого объекта, а также всех арендных взносов. При этом возможно заключение как договора краткосрочной аренды (к примеру, на двадцать лет), так и договора долгосрочной аренды (максимальный период составляет девяносто девять лет). При внесении арендных платежей по частям по окончании срока договора арендатор не получает никаких прав на недвижимость, ее возвращают собственнику. Если же арендатор выплачивает собственнику сразу все арендные платежи в полном объеме, то он имеет возможность извлечения выгоды от владения недвижимым имуществом, к примеру, путем его сдачи в субаренду и др. После выплаты всей суммы новый собственник получает право не только передать его по наследству, но и продать.

Основные моменты, которые следует учитывать при приобретении недвижимого имущества в Дубае

Покупая недвижимое имущество в Дубае, иностранцы получают возможность пользоваться целым рядом преимуществ, в том числе:

ОАЭ – стабильное государство, в котором не бывает никаких политических потрясений.

Приобретение жилой недвижимости в freehold-зоне дает иностранцу такие же права, которыми обладает местное население. Это означает, что он может использовать объект недвижимости как угодно, а после его кончины право на недвижимость переходит наследникам.

Местное правительство осуществляет контроль над заключаемыми сделками с недвижимым имуществом, так что права покупателей защищаются на уровне законодательства. При этом все крупнейшие застройщики принимают участие в тендерах, проводимых государством.

Хотя рынок недвижимости в Дубае является очень активным, ни один покупатель ни разу не пострадал от действий недобросовестного застройщика, который скрылся бы с его деньгами. Право на строительство домов здесь предоставляется исключительно лицензированным фирмам с безукоризненной репутацией.

Вложения в недвижимость Дубая приносят ощутимую выгоду, так как ее стоимость растет с каждым годом, и владелец жилья в любой момент времени может его продать с прибылью.

Таким образом, перед приобретением виллы с выходом к морю или любого другого недвижимого имущества в Дубае для проживания, ведения бизнеса, сдачи в аренду, в инвестиционных целях и др. нужно внимательно изучить тонкости местного законодательства. Кроме того, надо провести всесторонний анализ рынка недвижимости ОАЭ, чтобы принять наиболее правильное решение.