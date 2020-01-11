Прогноз погоды: такого не было очень много лет – синоптики шокировали прогнозом на Крещение

Зима-2019/2020 продолжает удивлять житель России фантастическими климатическими показателями. И даже морозы, которые традиционно приходят на Крещение, на этот раз пройдут мимо большинства регионов страны. При этом в целом, на большей части Европейской России температурный фон останется на аномально высоких значениях. Такого, как признаются синоптики, не было в нашей стране уже очень много лет.

Погода на Крещение в Центральном федеральном округе

До крещенского Сочельника остаётся чуть больше недели. А лёд на реках и прочих водоемах в регионах Центрального федерального округа не соответствует нормам – выходить на него опасно. При этом прогноз погоды не оставляет надежд на то, что ситуация до Крещения как-то поменяется.

Так, в Тверской, Тульской и Ярославской областях в ближайшие 10 дней средняя дневная температура составит около нуля градусов. На Крещение 19 января столбики термометров снизятся всего до минус 1. Ещё теплее на Крещение будет в Орловской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Костромской и Липецкой областях. Здесь, по прогнозу синоптиков, даже ночью градусники ниже нуля градусов показывать не будут.

В этой связи местных Епархиях приняли решение, что количество мест для купания в крещенскую ночь будет сокращено. В тех же местах, где купание будет разрешено, купающиеся будут заходить в воду с берега. При этом уточненный список мест для купелей оглаят уже ближе к Крещению после согласования с региональными Управлениями МЧС РФ.

Прогноз погоды на Крещение в СПб

По прогнозу синоптиков, на Крещение в Санкт-Петербурге будет наблюдаться аномально тёплая погода – почти на 10 градусов выше климатической нормы. При этом днём 19 января в Северной столице будет плюс 3-4. В ночь на 20 января морозы всё-таки ожидаются, но совсем не крещенские, а как сейчас модно говорить, европейские – метеорологи пока обещают всего минус 1-2.

Как объясняют метеорологи, на большей части страны, в том числе и в СПб, установилась аномально тёплая погода, так как в атмосфере не сформировалась зона высокого давления или так называемый «сибирский максимум». Обычно, этот самый максимум уже в конце декабря – начале января образуется над Сибирью, Красноярским краем и Якутией. Именно эта зона обычно задерживает потоки тёплого воздуха, происходит выхолаживание, которое распространяется на Урал и в европейскую часть Русской равнины. В этом году этого нет. Поэтому тепло задержится на Русской равнине, как минимум до конца января.

Погода в Москве на Крещение. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, не ожидается в этом году морозной крещенской погоды и в Москве. Согласно данным метеорологов, на праздник Крещения, который отмечается 19 января, в столичном регионе температурный фон составит всего минус 5. Такой высокой температуры на Крещение в российской столице не было уже очень много лет. При этом синоптики призвали жителей города к осторожности при крещенских купаниях, так как толщина льда на водоемах, где нет течения, составляет около 5-7 см.

Из летописи московской погоды

За всю историю метеорологических наблюдений за погодой в Москве, число «тёплых» январей, когда средняя за месяц температура воздуха превышает в столице норму на 1 и более градусов, составило 65. Число же «холодных» – 57. В остальные годы январь вполне соответствовал климатической норме.

При этом распределялись «холодные» и «тёплые» январи неравномерно. Так, за первые 19 лет наблюдений – с 1879 по 1897 годы – январь лишь один раз, в 1882 году, порадовал теплом. В остальные годы в первый месяц годы было очень холодно. Именно на этот период приходится самый морозный январь за всю историю наблюдений. Так, уже в далеком 1893 году средняя месячная температура в январе составила минус 21,5 при норме тех лет минус 9,2. С тех пор такой стужи не было. Очень морозными были январи и в годы Великой Отечественной войны – в 1941, 1942 и 1943 годах.

Зато в последние 30 лет второй месяц календарной зимы в Москве существенно «потеплел». Самым «жарким» он оказался в 2007 году, когда средняя температура была всего минус 1,7. Аномально тёплым выдался январь и в последние два года. Например, в 2018 году средняя температура превысила норму на 5 градусов, а в прошлом году на 2.7 градусов.

По данным синоптиков, январь 2020 года также пока не отстаёт от своих предшественников и по итогам первой декады месяца уже вошёл в пятёрку самых тёплых январей за всю историю наблюдений за погодой.

Между тем медики предупредили, что аномально теплая погода, которая наблюдается сейчас не только в Москве, но и почти на всей территории Европейской России, может привести к распространению вирусов. В частности, об этом рассказал журналистам аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев. Как пояснил специалист, бактерии гибнут на морозе, а при положительном температурном фоне они размножаются и могут привести к росту болезней среди населения.