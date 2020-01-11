Twitter заблокировал микроблог верховного лидера Ирана Хаменеи

Twitter заблокировал официальный микроблог верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом, как передаёт РИА Новости, заблокирован аккаунт, в котором Хаменеи публиковал свои тексты на английском языке.

Причины блокировки микроблога верховного лидера Ирана пока не объясняется. На странице в Twitter лишь указано, что «действие этой учётной записи временно приостановлено».

Любопытно, что микроблоги Али Хаменеи, которые он ведёт на других языках, в частности, на арабском, фарси и французском продолжают работать.