Выбор идеального оконного профиля

По этой причине при выборе пластиковых окон в компании vrehau.ru первоочередное внимание следует уделить именно профилю. Чтобы выбрать его правильно, нужно руководствоваться рядом критериев, приведенных ниже.

Число камер

В оконных профилях, как и в стеклопакетах, есть камеры. Их количество варьируется от трех до семи и более. Все камеры выполняют определенные функции. К примеру, в трехкамерных профилях передняя камера обеспечивает удаление конденсата изнутри оконной конструкции, а средняя предназначена для размещения армирующих деталей. Чем больше число камер в профиле, тем лучше его тепло- и звукоизоляционные свойства. В местности, где в зимнее время температура опускается ниже минус двадцати градусов по Цельсию, количество камер в оконных профилях должно составлять не менее четырех. Однако число камер в профиле не должно быть слишком большим. Если оно превышает семь, то теплоизоляционные качества окна ухудшаются.

Ширина оконного профиля

Этот показатель находится в прямой зависимости от числа камер в оконном профиле. К примеру, при использовании профиля с тремя камерами толщина оконной конструкции не превышает шестидесяти миллиметров. При использования профиля с пятью камерами толщина окна составляет как минимум семьдесят миллиметров. Существуют оконные конструкции на восемьдесят-девяносто миллиметров и даже на сто тридцать миллиметров. Чем шире пластиковые окна, тем они дороже, но при этом обеспечивается экономия на других элементах. Также надо учитывать, что число камер в профиле должно соответствовать количеству камер в стеклопакете. Например, установка теплого стеклопакета с пятью камерами на профиль с тремя камерами невозможна.

Глубина монтажа стеклопакета

Данная характеристика, по существу, представляет собой ширину фальца оконного профиля, закрывающего стеклопакет снаружи. Она может быть разной, но стандарты устанавливают минимальное ограничение пятнадцать миллиметров. Но лучше всего, чтобы она превышала двадцать один миллиметр.

Толщина стенок оконного профиля

От этого показателя зависят прочностные характеристики оконной конструкции. Если толщина стенок профиля составляет меньше двух с половиной миллиметров, то он не может обеспечить соблюдение требований ГОСТа. Желательно выбирать оконные профили со стенками толщиной не меньше трех миллиметров.

Армирующий вкладыш оконного профиля

Поскольку этот элемент проектируется в соответствии с характеристиками и классом оконной конструкции, выбирать его не приходится. Однако следует иметь в виду, что он в обязательном порядке должен иметься на белых пластиковых окнах длиной больше восьмидесяти сантиметров и на цветных пластиковых окнах любой длины. Минимальная толщина стенок вкладыша составляет полтора миллиметра. Он изготавливается из оцинкованной стали, обладающей коррозиеустойчивостью. Форма данного элемента может быть замкнутой или П-подобной. Его функции заключаются в повышении упругости оконной конструкции и уменьшении расширений профиля под воздействием температурных колебаний. Кроме того, армирующий вкладыш служит в качестве основы для монтажа фурнитуры, при его отсутствии профиль не сможет выдержать значительные нагрузки открывающихся створок.

Дизайн оконного профиля

Белые пластиковые окна постепенно выходят из моды. Многие потребители предпочитают другие цвета. Производители предлагают даже пластиковые окна, которые выглядят, как деревянные или металлические. При выборе нужно учитывать дизайн помещений, а также вид здания снаружи. Наиболее простым и дешевым способом улучшения эстетических свойств оконного профиля является ламинирование, то есть нанесение на него нагретой тонкой пленки, которая прочно закрепляется на поверхности. Более сложный способ покрытия профиля – коэкструзия. В этом случае нужный цвет придается пластику на стадии его изготовления путем смешивания сырья с акриловыми красками. Акрил обладает высокими светозащитными свойствами, поэтому срок эксплуатации изготовленного с использованием коэкструзии профиля, гарантированный производителями, увеличивается на десять лет.

Морозостойкость

Поскольку на значительной части территории России в зимнее время подолгу сохраняются морозы, эта характеристика играет важную роль. Морозостойкие профили, которые обозначаются литерой «М», способны выдерживать холода минус двадцать градусов по Цельсию и ниже. Если же окна устанавливаются в местности с мягким климатом, то можно морозостойкость профиля не имеет значения. При этом надо учитывать, что у морозостойких окон все перечисленные параметры обычно выше, чем у остальных.