Прогноз погоды: такого не ожидал никто

Январь вслед за декабрём продолжит удивлять россиян нехарактерной для зимы погодой. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней, на большей части Русской равнины ожидается аномально высокий температурный фон, который сохранится в том числе и на Крещение. Поэтому, как заявляют метеорологи, крещенских морозов в этом году не будет, чего явно никто не ожидал.

Прогноз погоды на 7 дней на Урале

Даже на Урале, где в середине января обычно очень холодно, в этом году зима никак не хочет напоминать о своём суровом нраве. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней здесь сохраниться тёплая погода с температурным фоном, который будет превышать обычный почти на 15 градусов. Так, в Екатеринбурге в начале следующей недели ожидается всего минус 3-4 днём и минус 5-6 ночью.

Ближе к концу рабочей недели станет ещё теплее, а погодные градусники покажут, например, в пятницу, 17 января плюс 1. В субботу, 18 января всё-таки подморозит до минус 6, а в ночь на 19 января – до минус 8. Но всё равно такие показатели будут намного выше климатической нормы.

Тёплая погода в предстоящие 7 дней ожидается также в Челябинске и Магнитогорске. Здесь, по прогнозу синоптиков, в понедельник, 13 январе выпадет снег, а градусники покажут минус 3. В четверг, 16 января и в пятницу, 17 января также ожидаются снегопады и около нуля. На Крещение столбики термометров опустятся до минус 6-8, зато обойдётся без осадков.

Погода на неделю в Европейской России

Аномально тепло на следующей неделе будет и в регионах Европейской России. По прогнозу синоптиков, в период с 13 по 19 января в Ярославле, Туле и Твери средняя дневная температура составит около нуля градусов. В крещенский Сочельник похолодает, но всего на 1 градус. Ещё теплее на Крещение будет в Тамбове, Орле, Курске, Рязани, Липецке и Костроме. Здесь, по прогнозу синоптиков, даже в ночь крещенских купаний ожидается от нуля до плюс 1.

В этой связи местные Епархии приняли решение, что количество мест для купания в крещенскую ночь будет сокращено. В тех же местах, где купание будет разрешено, купающиеся будут заходить в воду с берега, так как толщина льда очень маленькая, а это может привести к несчастным случаям.

Погода в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков на 7 дней

Аномально тёплая погода, по прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней ожидается в СПб. Как обещают метеорологи, в городе на Неве температурный фон 13-19 января будет выше климатической нормы сразу на 10-15 градусов. Например, завтра в Северной столице будет пасмурно и плюс 3, во вторник, 14 января - плюс 2, в среду, 15 января - плюс 4-5 и дождь. Днём 18 января «похолодает» до плюс 2. В ночь на 19 января морозы всё-таки ожидаются, но совсем не крещенские - метеорологи пока обещают всего минус 1. Но уже к утру температурный фон вновь станет положительным – плюс 1-2.

Всю предстоящую неделю будет аномально тепло и в Москве. Так, в понедельник, 13 января, по прогнозу синоптиков будет плюс 3, выпадет мокрый снег. Кроме того, ожидается неприятный ветер. С 14 по 17 января, прогнозируется плюс 1-2 днём и около нуля ночью. В субботу, 18 января - около нуля, а крещенские купания всё-таки пройдут при минусовой температуре – синоптики обещают минус 2-4, что значительно выше климатической нормы.

Как объясняют метеорологи, на большей части страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сохраняется аномально тёплая погода, так как в атмосфере в этом зимнем сезоне до сих пор не сформировалась зона высокого давления или как её называют синоптики «сибирский максимум». Обычно, этот максимум образуется над Сибирью уже в конце декабря – начале января. Именно он обычно задерживает потоки тёплого воздуха, происходит выхолаживание, которое распространяется на весь Урал и в Европейскую Россию. В этом зимнем сезоне этого пока нет и судя по всему уже не будет. Поэтому аномально теплая погода сохранится на большей части России как минимум до середины февраля – такого не ожидал никто.