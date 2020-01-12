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Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Москва, 12.01.2020

В ЦБ РФ назвали новые варианты пенсионных выплат. По словам первого заместителя главы российского регулятора Сергея Швецова, в новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — после завершения накопительной фазы у россиян будет выбор: получить все накопленные им средства сразу, заплатив подоходный налог, либо подключиться к пожизненному пенсионному плану, пишет «Российская газета».

При этом представитель Центробанка пояснил, что стандартный план рассчитан на 15-20 лет вперед. Однако, по его словам, каждые 2 года он будет пересматриваться и продлеваться ещё на 2 года.

«С одной стороны, это даст возможность приравнять данные выплаты к пенсионным выплатам, так как они носят пожизненный характер — С другой, неиспользованный остаток можно будет наследовать родным и близким пенсионера, так как он рассчитывается как срочный», – пояснил Швецов.

Также он рассказал, что при стандартном плане гражданин сможет самостоятельно выбрать фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату. Кроме того, в Банке России пояснили, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию каждый год.

«Если же ПФР предложит человеку другой план, который его будет больше устраивать, то тогда он сможет его купить. И никаких ограничений здесь не предусмотрено», – резюмировал первый заместителя главы российского регулятора.

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