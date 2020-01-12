В Абхазии назвали дату повторных президентских выборов

Повторные выборы президента Абхазии должны состояться 22 марта 2020 года. Такое решение принял ЦИК республики.

Об этом рассказал журналистам один из лидеров оппозиции Аслан Бжания, передаёт агентство «Интерфакс».

В свою очередь сторонники действующего президента Рауля Хаджимбы подали кассацию в президиум Верховного суда, передаёт РИА Новости.

Между тем сам Хаджимба заявил, что продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на то, что коллегия Верховного суда республики признала незаконным решение абхазского Центризбиркома о его победе во втором туре прошедших осенью 2019 года в республике выборов президента.

Ранее сообщалось, что 9 января оппозиционеры захватили здание администрации президента и потребовали проведения новых выборов. После этого парламент Абхазии проголосовал за досрочную отставку Хаджимбы.