Ведущие российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах

Большинство ведущих российских банков отказались выдавать кредиты в магазинах (POS-займы). Так, за последние 3 года из 30 банков, которые ранее выдавали кредиты на покупку товаров в магазинах, осталось только 3. Это – «Банк Хоум Кредит», Почта банк» и «Тинькофф», пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

При этом отмечается, что причина этого в том, что большинство кредитных организаций страны перестроили свою работу и сделали выбор в пользу кредитных карт, которые имеют ряд преимуществ.

Речь идёт о кешбэке, различных бонусах и скидках у партнеров. Кроме того, банкам выгодно, что покупатели не всегда понимают условия приобретения по кредитным картам, что позволяет кредитным организациям зарабатывать на различных комиссиях и высоких процентных ставках. Также банки экономят на том, что не больше не надо оплачивать работу своих специалистов в магазинах.