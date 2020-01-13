Чай влияет на продолжительность жизни

Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю. При этом отмечается, что зеленый чай значительно полезнее черного.

Регулярное употребление чая, уверены китайские ученые, связано с понижением риска появления сердечнососудистых заболеваний и смерти от всех причин. К такому выводу они пришли после проведения исследования China-PAR project2, в котором участвовали 100902 человека, ранее не жаловавшихся на больное сердце, рак и другие распространенные болезни.

Участники исследования были разбиты на две группы в зависимости от частоты употребления напитка: тех, кто пил чай не меньше трех раз в неделю, и тех, кто делал это два или один раз или вовсе его не пил. Наблюдения проводились 7 лет. По их окончании и анализа результатов был сделан вывод о пользе чая. Оказалось, что у 50-летних людей, регулярно пивших чай, ишемическая болезнь сердца в среднем появлялась на 1,41 год позднее, чем у тех, кто пил чай редко или вообще его не пил. Жили поклонники чая на 1,26 года дольше. По сравнению с участниками второй группы вероятность сердечнососудистых заболеваний у чаеманов приблизительно на 20%, а фатальных сердечных приступов – на 22% ниже. Что касается смерти от всех причин, то и здесь очевидное преимущество – любители чая сталкиваются с этой причиной смерти на 15% реже.

«Регулярное употребление чая,- прокомментировал результаты исследования руководитель группы врачей Синуань Ван из Академии медицинских наук КНР,- ассоциируется с пониженным риском возникновения сердечнососудистых болезней и смерти от всех причин. Наибольший положительный эффект наблюдается у тех, кто давно и регулярно пьет зеленый чай».

Китайские ученые также проанализировали последствия употребления чая и в группе из 14081 человека, причем, провели два исследования, разделенных по времени 8 годами. У тех, кто регулярно пил чай, риск возникновения болезни сердца оказался на 39% ниже, а риск смерти от всех причин – на 29% ниже, чем у тех, кто к чаю относится равнодушно.

При этом подчеркивается, что зеленый чай значительно полезнее черного. Польза объясняет популярность зеленого чая. Например, среди участников исследования почти половина – 49% участников предпочитала зеленый чай черному. Поклонников же черного чая оказалось намного меньше – 8%.

Еще одно любопытное наблюдение: тех, кто отдает предпочтение зеленому чаю, больше всего в Восточной Азии.

Объяснение пользы зеленого чая известно. Этот сорт чая богат полифенолами, химическими соединениями, которые защищают от сердечнососудистых болезней. Что касается черного чая, то он значительную часть антиоксидантных свойств во время ферментации теряет.