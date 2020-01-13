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Иран не наказали за «Боинг»

Москва, 13.01.2020
Геннадий Рушев
Евросоюз не будет вводить санкции против Ирана из-за сбитого украинского «Боинга». Видимо, аналогичной будет и реакция США. Трагедия, унесшая жизни 176 человек, парадоксальным образом разрядила обстановку на Ближнем Востоке. В самом оптимистическом сценарии теперь следует ждать «оттепели» в нескончаемой «холодной войне» Ирана и Запада. Или хотя бы маленькой паузы.
#Происшествия и катастрофы
#Авиация
#Иран
#Международные авиалинии Украины
#Мир
  • Иран не наказали за «Боинг»

Командующий КСИР генерал Хоссейн Хоссейн Салами( справа) и новоназначенный командующий Силами спецназначения КСИР Исмаил Каани 9 января на траурной церемонии памяти иранского генерала Касема Сулеймани

SalamPix/ABACA/ТАСС

Односторонних мер против Тегерана ЕС предпринимать не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в Брюсселе. Евросоюз ждёт результатов расследования, которые, впрочем, уже ясны. Иран признал свою вину в том, что неумышленно сбил украинский «Боинг». «Мне никогда не было так совестно в своей жизни», – сказал командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами. Не собираются махать шашкой и в США. Дональд Трамп, как известно, сразу же после атак американских военных баз в Ираке, совершенных в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани, ввел новые санкции против Ирана. Они касаются сталелитейной, горнодобывающей и текстильной промышленности страны, а также конкретных персоналий. Но в связи с «Боингом» американцы заняли ту же позицию, что и ЕС: надо дождаться результатов международного расследования. На его время США даже готовы вывести из-под санкций ряд иранских чиновников, чтобы сподручнее было вести следственные действия.

Словом, все идет к тому, что история с «Боингом» получит продолжение только в виде переговоров Ирана с конкретными странами, в первую очередь с Украиной и Канадой, гражданами которой являлись 57 пассажиров самолета. Киеву и Оттаве будут принесены официальные извинения на государственном уровне. Канадцы и украинцы получат компенсации – по суду либо без него. И, разумеется, власти Ирана, так или иначе, объяснятся с собственным народом. Большинство пассажиров «Боинга» – этнические иранцы, пусть в большинстве с иностранными паспортами. В Тегеране уже прошли протесты. По численности участников они не впечатляют, но показывают, что иранская оппозиция готова ставить в вину власти, в том числе, и неумышленное убийство соотечественников на борту украинского авиалайнера. В таком случае, официальный Тегеран должен быть вдвойне заинтересован в беспристрастном расследовании трагедии. Если, разумеется, в этом деле руководству страны действительно нечего скрывать.

Пока же расследование не завершено, общественность вправе задаваться многими, пока не имеющими ответа вопросами, кои следует адресовать властям Исламской республики. Почему не были приостановлены полеты пассажирского авиатранспорта на время иранских «ударов возмездия» по американским базам? Как так получилось, что иранские военные перепутали лайнер, летящий из Тегерана, с американской ракетой (или боевым самолетом?), летящей в Тегеран? Почему иранские власти медлили с признанием своей вины? Наконец, что все это было, трагическая случайность или чей-то умысел? Если конспирологи правы и речь идет все-таки об умысле, то чьём? Не только в мире, но и в самом Иране достаточно сил, заинтересованных в том, чтобы страна как можно дольше оставалась в международной изоляции. Для одних режим санкций – это возможность делать немалые деньги на контрабанде и нелегальных операциях, для других – гарантия того, что Исламская республика не пойдет на компромисс с «неверными» и не откажется от поддержки радикальных групп.

Кроме того, инцидент с «Боингом» как-то уж очень нарочито подвел черту в очередном обострении конфликта США и Ирана. Природа его возникновения пока так же не ясна, как и вся подноготная гибели украинского самолета.

С американской стороны прозвучали два объяснения того, чем так мешал Вашингтону Сулеймани. По одной версии, выглядящей очень сомнительно, он готовил какой-то страшный теракт против граждан США, по другой, более убедительной, он работал над сменой власти в Ираке, где продолжаются антиправительственные выступления. Не исключено, что ясность внесут американские сенаторы, требующие от Трампа рассекретить информацию, касающуюся убийства Сулеймани. Зато очевидно другое: Ирану очень не хочется втягиваться в войну с США. Отсюда – демонстративный, эффектный, но не сопровождавшийся жертвами ракетный удар по американским базам в Ираке. Удар, о котором Вашингтон был предупрежден заранее, что военные США не отрицают даже в интервью CNN.

Трагедия украинского «Боинга» избавила Иран от необходимости дальше мстить за Сулеймани. Появилась даже возможность продемонстрировать добрую волю мировому сообществу, наказав виновных в гибели авиалайнера и извинившись. Заодно иранцы могут вспомнить дела минувших дней – катастрофу самолета А300 над Персидским заливом в 1988 году, унесшую жизни 290 человек. Тот иранский авиалайнер был по ошибке сбит американскими военными, которые, в нервной обстановке окончания ирано-иракской войны не раз подвергались атакам противоборствующих сторон. США выплатили компенсации, однако официально свою вину за гибель А300 американское правительство так и не признало. Как заметил тогдашний вице-президент и будущий глава государства Джордж Буш-старший, «я никогда не буду извиняться за Соединенные Штаты Америки несмотря ни на какие факты».

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