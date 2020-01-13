Иран признал Пентагон террористической организацией

Пентагон на территории Ирана отныне будет считаться террористической организацией, а все американские военные – террористами. Соответствующий законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией одобрил президент страны Хасан Роухани. Ранее 7 января документ был принят парламентом страны, передает агентство Tasnim.

Уточняется, что новый закон появился в ответ на убийство военными США генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Напомним, генерал погиб 3 января в результате американского авиаудара по колонне иранских военных, с которой передвигался и Сулеймани. После этого дочь генерала заявила о наступлении для США и Израиля «темных дней».

Вашингтон в свою очередь называют Корпус стражей террористической организацией, а генерала обвиняют в подготовке атак против американских дипломатов и военных.