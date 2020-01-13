Иран собирается вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

Эбрахим Раиси – глава Верховного суда Ирана – заявил, что Тегеран намерен в суде обвинить главу Белого дома Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.

По его словам, власти Ирана никогда не оставят президента США в покое.

«Трамп должен предстать перед международным трибуналом и ответить за свои злодеяния», – цитирует главу Верховного суда Ирана агентство Fars.

При этом Раиси подчеркнул, что в настоящее время этим делом занимается иранский Совет по правам человека вместе с представителями МИД страны.

Ранее сообщалось, что иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации американских военных 3 января в пригороде Багдада.