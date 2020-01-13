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Курс доллара: рубль преодолел новую психологическую отметку

Москва, 13.01.2020
  • Курс доллара: рубль преодолел новую психологическую отметку

Алексей Павлишак/ТАСС

В последний день первой рабочей недели 2020 года курс рубля продолжил укрепляться в основных валютных парах на фоне снижения напряженности между Вашингтоном и Ираном, а также в ожидании скорого подписания документов в рамках первой фазы торговой сделки США-КНР. Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 60,9875 руб., что на 30,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, курс рубля преодолел психологическую отметку, опустившись ниже 61,00 руб. за доллар впервые с 22 мая 2018 года. При этом единая валюта ЕС торговалась по 67,7625 руб., подешевев на 27 коп.

Как отмечают эксперты, рубль в пятницу, 10 января демонстрировал укрепление на фоне активизировавшегося спроса трейдеров на рисковые активы после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США не будет отвечать Ирану на удар по американским базам в Ираке. На этих новостях глобальные инвесторы переключили своё внимание на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином, которая должна быть заключена в середине этого месяца. Всё это естественно позитивно сказалось на курсе рубля, который продолжил уверенно укрепляться.

В частности, Роман Фролов из Совкомбанка подчеркнул, что начало года для нацалюты выдалось позитивным. Но, как он поясняет, с другой стороны, постоянные покупки валюты российским регулятором для нужд Минфина в рамках бюджетного правила не дают курсу рубля укрепляться ещё более активно.

«Поэтому трейдеры вынуждены внимательно следить за геополитикой и динамикой мировых цен на «чёрное золото». И пока наблюдается любопытная динамика – все попытки закрепиться баррелю нефти марки Brent выше 70 долл. заканчиваются тем, что сразу же появляются продавцы, которые отправляют цену в район 65 долл. Можно сделать вывод, что существует диапазон 60-70 долл. за баррель, который всем очень удобен и выход за который либо укрепит рубль, либо наоборот опустит его вниз», – резюмировал эксперт.

Аналитики Нордеа банка в свою очередь напоминают, что сейчас курс рубля вернулся к уровням, которые наблюдались в первой половине 2018 года. При этом мощную поддержку рублю оказывают как позитивные новости о «заморозке» конфликта на Ближнем востоке, так и ожидание подписания первой фазы торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

Михаил Зельцер из «БКС Брокер» считает, что сохранение потенциала для среднесрочного укрепления российского рубля обусловливают такие факторы, как общемировой оптимизм относительно рисковых активов, стабильно высокий уровень цен на рынке энергоносителей и сохраняющийся спрос на российские долговые бумаги на фоне их относительно высоких ставок (6%) и долевые инструменты (средняя дивидендная доходность российских акций превышает 6,6% годовых).

«Ориентиром на ближайшие месяцы могут выступать уровни курса рубля вблизи 60,00 руб. за доллар и 67,00 руб. за евро», – прогнозирует эксперт.

Между тем Андрей Кочетков из «Открытие брокер» полагает, что российский Минфин не заинтересован в сильном рубле. Однако, по его мнению, реальное ослабление нацвалюты может наступить лишь после того, как Центробанк прекратит цикл смягчения или даже включит печатный станок.

«Но также остаётся и фактор непредсказуемых американских рестрикций. В остальном потенциал укрепления рубля всё ещё сохраняется», – резюмировал Кочетков. 

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