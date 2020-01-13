В Москве пройдут мирные переговоры по Ливии

Похоже, ливийский конфликт будет решаться в Москве. В воскресенье в столицу России, как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, прилетел Халифа Хафтар. 13 января, на переговоры по урегулированию конфликта с ним должен прибыть Фаиз Сарадж.

Ровно в полночь с субботы на воскресенье на западе Ливии вступило в силу прекращение огня между силами, верными Правительству национального согласия (GNA), возглавляемому премьер-министром Фаизом Сараджем и признанному мировым сообществом, включая ООН, Россию и США; и Ливийской национальной армией (LNA) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, которая поддерживает «восточное» правительство в Тобруке и с апреля прошлого года без особых успехов пытается взять Триполи. Прекращение огня в Ливии является очередным доказательством возврата России на международную арену в качестве не региональной державы, как того хотелось бы Вашингтону и НАТО, а важнейшего игрока на глобальной арене. В середине декабря LNA начала очередное наступление на ливийскую столицу и добилась самых больших успехов за 9 месяцев, миновавших с начала операции по освобождению города. Достаточно вспомнить о недавнем захвате Сирта.

Оказавшись на грани потери Триполи и не добившись в очередной раз помощи ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, премьер Сарадж обратился за помощью к Турции, с которой подписал в последних числах ноября 2019 года ряд соглашений, включая соглашение о сотрудничестве в военной сфере и сфере безопасности. Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Ливию. Пока, кажется, только в качестве советников и для координации совместных действий. Кроме этого, Анкара начала перебрасывать в Ливию на помощь GNA бойцов союзных военизированных организаций из Сирии.

Перед тем, как выполнить обязательства по ноябрьскому соглашению о сотрудничестве с Триполи в полном объеме, т.е. отправить в Ливию турецкие войска для непосредственного участия в боях с LNA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил по примеру сотрудничества на севере-востоке Сирии заручиться поддержкой России. Ливийский вопрос был одним из главных на встрече президентов России и Турции, которая состоялась 8 января в Стамбуле, куда Владимир Путин прилетел для официального открытия газопровода «Южный поток». По сообщениям пресс-служб лидеров Турции и России, стороны подтвердили приверженность поддержке мирного урегулирования ливийского конфликта. Результатом этой договоренности и стало соглашение о прекращении огня между LNA и GNA.

Конечно, все понимают, что так легко такой сложный конфликт не решить. Уже через считанные часы после прекращения огня, как и прогнозировали большинство специалистов, появились сообщения о перестрелках и противники, как обычно, принялись обвинять друг друга в срыве договоренности. Тем не менее, очевидно, что новый «тандем» в лице России и Турции после явной победы над коллективным Западом во главе с США и ЕС в Сирии перехватил инициативу и в Ливии и играет теперь в этой стране на севере Африки, обладающей огромными запасами нефти, что называется, первую скрипку.

«Даже с учетом происходящих сейчас время от времени перестрелок в Триполи и слабых надежд на то, что прекращение огня будет прочным и продлится долго,- считает аналитик Немецкого института по международным делам и безопасности Волфрам Лачер,- прекращение огня является поразительной демонстрацией нового влияния России и Турции в Ливии».

Национальные интересы Анкары и Москвы в Ливии, поддерживающих в Ливии противоборствующие стороны (Турция - Сараджа, а Россия, по всеобщему мнению, Хафтара, хотя в Москве отрицают это), по мнению авторитетного издания Washington Post, заключаются в ливийской нефти и миллиардных контрактах на восстановление разрушенной гражданской войной страны, а в конечном счете в усилении экономического и политического присутствия Турции и России в Ливии, на севере Африки, в Средиземноморье и, в конечном счете, на всем Ближнем Востоке.

В гражданской войне в Ливии было мало положительных событий, настраивающих на оптимистический лад. Не удивительно, что достигнутое при поддержке Москвы и Анкары соглашение о прекращении огня, пусть даже и хрупкое, приветствовали и западные страны, и ООН. Если это соглашение удастся сохранить, то оно поможет все же провести намеченную еще на декабрь 2019 года международную конференцию по Ливии в Берлине, на которую все возлагают большие надежды.

«Гражданскую войну в Ливии Америка и/или Европа могли прекратить давно,- уверен Эмадеддин Бади, специалист по Ливии в Институте Ближнего Востока.- Новое влияние России и Турции объясняется бездействием Запада. Абу-Даби, Анкара и Москва сейчас становятся игроками, которые будут играть главную роль на берлинской конференции по Ливии».