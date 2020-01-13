Медведев поручил выделить средства на закупку лекарственных препаратов для детей

Глава российского Кабмина Дмитрий Медведев поручил выделить из госбюджета до 22 млн руб. на закупку не зарегистрированных в нашей стране препаратов для лечения детей с тяжёлыми хроническими заболеваниями. По словам премьер-министра, речь идёт 8 лекарственных формах специальных препаратов.

«В том числе таких, как «Фризиум», «Клобазам» и некоторых других», – цитирует главу правительства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарственных препаратов с учётом специальной поправки. Согласно этой поправки, Кабинет Министров России получает право покупать препараты, которые не зарегистрированы в нашей стране.