Минск и Москва не смогли договориться по транзиту российской нефти

Россия и Белоруссия не достигли договоренности по тарифам на транзит российской нефти. Новость передает агентство БелТА. По заявлению специалиста Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, переговоры будут продолжены до достижения результата, который бы устроил обе стороны.

С начала 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию были приостановлены, поскольку стороны не смогли заключить договор взамен старых соглашений, чей срок действий истек 1 января.

По сообщению агентства, Белоруссия настаивает на повышении тарифов на текущий год в соответствии с достигнутыми прошлым летом договоренностями по отслеживанию «объемов транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 2019 году из-за снижения объемов транспортировки». Представитель министерства сообщил, что Минск предложил увеличить тариф на инфляционную составляющую, а также учесть недополученную выручку. Однако российская сторона отвергла данное предложение из-за вопросов по расчетам белорусской стороны.

Ранее Минск ввел экологический налог на транзит нефти, передает БелТА.