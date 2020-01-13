Цены на нефть стабилизируются после резкого падения

Стоимость нефти по итогам сессии 13 января показывает стабильность после падения в начале января, сообщает Прайм. Уточняется, что сырье показывало максимальную отрицательную динамику на фоне конфликта между США и Ираном, вызванным авиаударом американский военных, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани.

По результатом утренних торгов фьючерсы на март нефтяной смеси марки Brent на лондонской ICE составили $64,9 за баррель, потеряв всего 0,12% по сравнению с прошлой сессией. Февральские фючерсы WTI торгуются по $59,03 за баррель, потеряв в стоимости всего один американский цент.

Напомним, по итогам торгов прошлой недели стоимость Brent упала на 5,3%, цена на светлую техасскую нефть WTI снизилась на 6,4% на новостях об ответных действиях Ирана против США.