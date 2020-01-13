Украина планирует вернуться в ПАСЕ

Народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - написал Гончаренко на своей странице Facebook. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, а украинская парламентская делегация приостановила свое участие в ПАСЕ в знак протеста против этого решения.