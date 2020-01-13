Пекин выступил против односторонних санкций Вашингтона в отношении Ирана

Гэн Шуан – официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства – заявил, что сотрудничество КРН и Ирана в экономической сере полностью соответствует всем нормам международного права и никак не нарушает интересы других государств.

При этом он подчеркнул, что это реальность и её нужно уважать, передаёт РИА Новости.

«Мы призываем Вашингтон немедленно прекратить свои ошибочные ограничительные действия в виде санкций в отношении предприятий Китая», – заявил Гэн Шуан.

По словам китайского дипломата, принципиальная позиция Пекина стороны по данному вопросу чёткая и понятная. Он также подчеркнул, что КНР выступает против односторонних санкций.

«Власти Поднебесной убеждены, что постоянное применение санкций и угроза их применения не могут решить проблему», – резюмировал дипломат.