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Прогноз погоды: ливни, град и ветер – синоптики рассказали об ужасной погоде в марте

Москва, 13.01.2020
  • Прогноз погоды: ливни, град и ветер – синоптики рассказали об ужасной погоде в марте

Артем Геодакян/ТАСС

Зима ещё не успела подобраться к своему экватору, а многих уже волнует, какая погода ожидается в марте. Традиционно первый весенний месяц является самым нестабильным в году с точки зрения климатической обстановки. С одной стороны – зима ещё окончательно не ушла, с другой – весна только начинает заявлять о своих правах. В этом году мартовская погода, по предварительному прогнозу синоптиков, будет ещё более непредсказуемой и даже, как предупреждают метеорологи – ужасной.

Погода в марте в Приморье

Так, по прогнозу синоптиков, первый весенний месяц принесёт много неприятностей жителям Приморья. Например, в Дальнегорском, Ольгинском, Кавалеровском и Тернейском районах края в первой декаде марта ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и температура воздуха минус 9-10.

Начало первого весеннего месяца календарной весны не задастся и на западе региона. В частности, в Уссурийске, как минимум до 14-15 марта прогнозируются снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, высокая влажность, перепады атмосферного давления, шквалистый ветер и минус 3-8.

Более спокойная погодная обстановка ожидается в Находке и Владивостоке. Здесь, по прогнозу синоптиков, осадки выпадут только во второй половине месяца, а сильный ветер обойдёт города стороной. При этом дневная температура в период с 1 по 10 марта составит минус 2-3, ночная – минус 3-5. Начиная с 20-х чисел марта столбики термометров поднимутся до плюс 2 и выглянет яркое солнце.    

Прогноз погоды на март в Сибири

В марте почти на всей территории Сибири ещё будет лежать снег, а порывистый северный ветер и высокая относительная влажность воздуха создадут ощущение зимних морозов при относительно нормальных показателях температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в первый календарный месяц весны будет холодно даже в западной части Сибири, где климат более мягкий.

Например, в Омске, Томске, Кемерове, Новосибирске, Барнауле и Абакане весь март будет держаться минусовая температура, причём как ночью, так и днём. Согласно предварительному прогнозу метеорологов, средняя температура здесь до конца марта составит минус 7-8. В первой половине месяца в некоторые дни ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и снег, во второй половине месяца - ветер до 15-18 метров в секунду, возможен дождь, ледяной дождь, а местами град.

Погода в Крыму. Прогноз синоптиков на март

Первый весенний месяц в Крыму, по прогнозу синоптиков, с точки зрения климатической обстановки также будет ужасным. В начале марта метеорологи обещают дождливую, пасмурную ветреную и в целом прохладную погоду почти на всей территории полуострова.

Напомним, обычно в Крыму в марте воздух прогревается уже до плюс 10, а местами и до плюс 15. Однако в этом году, мартовская погода может отыграться за аномально тёплую зиму. Поэтому синоптики не исключают, что в период с 1 по 10 марта столбики термометров могут поднятья всего плюс 2-3. Такой пониженный температурный фон будет сопровождаться обильными ливнями и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать более 25 метров в секунду.

Погода в марте в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков

Неожиданно холодно в начале марта будет в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, в первый весенний месяц в город на Ниве может прийти климатическая зима. На погоду в регионе повлияет холодный атмосферный фронт, который вторгнется сюда, сформировавшись либо в Скандинавии, либо в Арктике. Под влиянием холодных воздушных масс в СПб в период с 1 по 15 марта ожидается минус 2-5, сильный ветер и снегопад, который во второй половине месяца сменятся ледяным дождём и температурой воздуха до плюс 2-3.

Холодный март, предположительно будет и в Москве. В российской столице, по прогнозу синоптиков, до начала третьей декады первого календарного месяца весны погода будет очень нестабильной. В частности, метеорологи предупреждают о снежных ураганах с морозами, которые будут чередоваться с погожими солнечными днями и кратковременной оттепелью.

При этом синоптики напоминают, что это долгосрочный прогноз, вероятность исполнения которого сейчас составляет всего 10-15%. Поэтому в дальнейшем он будет регулярно корректироваться и меняться.

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