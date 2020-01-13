Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды на Старый Новый год: синоптики рассказали о «Дне сурка» в Москве

Москва, 13.01.2020
  • Прогноз погоды на Старый Новый год: синоптики рассказали о «Дне сурка» в Москве

Валерий Шарифулин/ТАСС

Старый Новый год российская столица встретит плюсовой температурой воздуха и небольшими осадками. По прогнозу синоптиков, небольшой дождь, который в некоторых районах Москвы начался ещё утром, с некоторыми перерывами будет идти почти весь день. Сильным он не будет, но зимнего настроения жителям Москвы и многочисленным туристам вряд ли добавит.

При этом, как прогнозируют метеорологи, днём воздух в Москве будет прогреваться до плюс 2-3, по области до плюс 1-2. Во второй половине дня ожидается западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до плюс 1, а атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст. В ночь на вторник, 14 января ожидается от нуля до плюс 1, возможны осадки в виде дождя. Поэтому тем, кто планирует встретить Старый Новый год на свежем воздухе метеорологи советуют прихватить с собой… зонты.

Из архива московской погоды

После нескольких дней снегопадов и отрицательного температурного фона, утро понедельника, 13 января, встретило москвичей уже привычной погодой: столбики термометров поднялись до плюс 3 градусов, вместо снега пошёл моросящий дождь, накрывшее почву «белое покрывало» почти сошло, а порывистый ветер с запада никак не удивил местных жителей и гостей российской столицы.

Таким образом, зима в регионе вновь вернулась в режим, который некторые синоптики уже назвали «Днём сурка» – по аналогии с известным американским фильмом, когда один и тот же день повторяется до бесконечности.

Но не всегда канун празднования Старого Нового года в Москве было так уныло и пасмурно. Например, в 1907 году морозы достигали минус 37,4. Зато 2005 год, напротив, удивил аномальным температурным фоном – плюс 3,7.

13 января 2019 года также отставало от своей климатической нормы, но всего на 3 градуса. Ровно год назад дневная температура в Москве составляла минус 2,6 и сохранила снежный покров, который уже к тому времени набрал высоту выше 35 см. Сейчас же в столице со снегом, точнее с его полным отсутствием – настоящая беда. По прогнозу синоптиков, такая погодная обстановка сохранится и в дальнейшем. Поэтому, предположительно, январь-2020 станет самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой в Москве.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс рубля не остановить
      Минэкономразвития уверено в продолжении укрепления курса рубля – по крайней мере, в первом полугодии 2020 года
    2. Благополучие развитых экономик держится на хрупком балансе
      В третьем десятилетии XXI века крупнейшим экономикам будет все сложнее поддерживать высокие уровни стоимости активов, потребления и задолженности домохозяйств
    3. Немезида заносит меч над компаниями ЖКХ
      Минстрой разработает к Жилищному кодексу поправки, предусматривающие штрафы за превышение стоимости услуг ЖКХ. В Госдуме уже заявили о готовности их поддержать. Но у аналитиков есть повод для недоумения
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама