Прогноз погоды на Старый Новый год: синоптики рассказали о «Дне сурка» в Москве

Старый Новый год российская столица встретит плюсовой температурой воздуха и небольшими осадками. По прогнозу синоптиков, небольшой дождь, который в некоторых районах Москвы начался ещё утром, с некоторыми перерывами будет идти почти весь день. Сильным он не будет, но зимнего настроения жителям Москвы и многочисленным туристам вряд ли добавит.

При этом, как прогнозируют метеорологи, днём воздух в Москве будет прогреваться до плюс 2-3, по области до плюс 1-2. Во второй половине дня ожидается западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до плюс 1, а атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст. В ночь на вторник, 14 января ожидается от нуля до плюс 1, возможны осадки в виде дождя. Поэтому тем, кто планирует встретить Старый Новый год на свежем воздухе метеорологи советуют прихватить с собой… зонты.

Из архива московской погоды

После нескольких дней снегопадов и отрицательного температурного фона, утро понедельника, 13 января, встретило москвичей уже привычной погодой: столбики термометров поднялись до плюс 3 градусов, вместо снега пошёл моросящий дождь, накрывшее почву «белое покрывало» почти сошло, а порывистый ветер с запада никак не удивил местных жителей и гостей российской столицы.

Таким образом, зима в регионе вновь вернулась в режим, который некторые синоптики уже назвали «Днём сурка» – по аналогии с известным американским фильмом, когда один и тот же день повторяется до бесконечности.

Но не всегда канун празднования Старого Нового года в Москве было так уныло и пасмурно. Например, в 1907 году морозы достигали минус 37,4. Зато 2005 год, напротив, удивил аномальным температурным фоном – плюс 3,7.

13 января 2019 года также отставало от своей климатической нормы, но всего на 3 градуса. Ровно год назад дневная температура в Москве составляла минус 2,6 и сохранила снежный покров, который уже к тому времени набрал высоту выше 35 см. Сейчас же в столице со снегом, точнее с его полным отсутствием – настоящая беда. По прогнозу синоптиков, такая погодная обстановка сохранится и в дальнейшем. Поэтому, предположительно, январь-2020 станет самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой в Москве.