Саакашвили заподозрили в попытке свержения власти

Эксперты МВД Грузии приступили к изучению высказываний бывшего главы государства Михаила Саакашвили, которые он сделал в эфире одной из местных телекомпаний. Рассказывая о беспорядках, прошедших летом 2019 года в Тбилиси, экс-президент заявил, что тогда «власти республики висели на волоске» и «режим должен был пасть». Однако, по его мнению, оппозиция упустила свой шанс, передаёт РИА Новости

Эти высказывания расценены, как признание бывшего грузинского лидера в попытке свержения руководства страны. В этой связи МВД намерено провести соответствующие следственные действия», которым будет «дана правовая оценка».

«Высказывания Саакашвили представляют собой основание для подозрения, что попытка свержения власти в июне 2019 года осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», – говорится в заявлении грузинского Министерства внутренних дел.

Напомним, 20 июня 209 года в Тбилиси прошли массовые выступления оппозиции, в ходе которой митингующие потребовали представителей РФ, которые участвовали в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, покинуть страну. В тот же день группа экстремистов ворвалась в здание парламента Грузии, где находилась российская делегация.