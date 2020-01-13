Счетная палата недосчиталась в нацпроекте логики

В сфере управления исполнением национального проекта по поддержке МСП существует большое несоответствие, следует из доклада Счетной палаты. Так, получают средства нацпроекта одни лица, в то время как несут ответственность за достижение его целей — другие.

А нацелен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на рост занятости в сфере МСП, а также рост ее доли в ВВП и в несырьевом экспорте.

Получателями тех 260 млрд рублей (63% средств нацпроекта) которые в 2019–2024 годах выделит на него федеральный бюджет, будут Корпорация МСП, МСП Банк, другие банки, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и некоторые другие юридические лица. «При этом за развитие экономики субъектов РФ отвечают, прежде всего, главы регионов», — напоминает Счетная палата в соответствующем докладе.

Сегодня число занятых в малом бизнесе регионов является одним из ключевых показателей оценки работы губернаторов, подчеркивает Счетная палата. «В то же время указанные должностные лица не влияют на реализуемые названными выше юридическими лицами мероприятия по развитию МСП», – говорится в документе.

Да, признает первый заместитель генерального директора ГК «Капитал Инвест» Лариса Пономаренко, проблема действительно есть. но она несколько шире чем указывают авторы материала. Она замечает, что региональный уровень все же задействован в поддержке малого и среднего бизнеса: во многих субъектах федерации за распределение подобного рода средств отвечают министерства/комитеты/департаменты по экономике. Но люди, работающие там, не всегда вполне адекватны занимающим должностям, говорит эксперт. Они не умеют контактировать с бизнесом, не могут провести информационную кампанию, не в состоянии организовать мероприятие по привлечению субъектов МСП для участия в программах.

Кроме того, добавляет Лариса Пономаренко, процесс получения льготных денег подчас выстроен не всегда прозрачно, и многие предприниматели бросают этот процесс на полпути. А о получении средств в банке МСП в предпринимательском сообществе ходят легенды. Но главная сложность, уверена эксперт, в том, что объекты этой помощи — малый и средний бизнес — просто не верят государству и поэтому не спешат выстраиваться в очередь за ее получением. Этим эксперт объясняет то, что средства нацпроекта осваиваются далеко не полностью.

Как отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, субъекты МСП получили льготные кредиты в рамках нацпроекта, по оценке Счётной палаты, на 131,3 млрд рублей (на 1 ноября 2019 года), при целевом показателе 1 трлн рублей.

Росстат в 2019 году впервые официально оценил долю МСП в российской экономике — 21,9% за 2017 год, напоминает он. Нацпроект ставит задачу повысить эту долю до 40% к 2025 году, в ВВП развитых стран она составляет 50-60%. Но старт нацпроекта показывает, что реально доля малого и среднего бизнеса в России в ближайший год вряд ли существенно изменится, считает эксперт. Тем более, что, по его мнению, для действительного роста нужна не только денежная поддержка, но и изменение системы защиты прав, кардинальное преодоление госмонополизма, равный доступ МСП к рынку, значимое повышение доходов населения как условие сбыта продукции и услуг. К этому перечню управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский добавляет снижения уровня как административной, так и фискальной нагрузки на бизнес, «о которой очень много говорят, но о реальных изменениях мало кто слышал».

В целом, одно из двух. Либо поднятую Счетной палатой институциональную проблему решения вопросов, отнесенных к региональному уровню, посредством общефедеральных институтов, следует счесть теоретической. Тем более, что вряд ли губернаторы в данном вопросе оказались столь уж пострадавшей стороной. Либо ее доклад указывает на наличие борьбы за право распределения финансовых средств между федеральным уровнем и регионами (хотя влияние последних сейчас, казалось бы, не позволяет им тягаться с правительством). Поскольку низкая исполняемость расходов характерна и для других нацпроектов, то не исключено, что подспудно речь идет о пересмотре их схемы.