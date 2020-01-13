Социологи назвали главные ожидания россиян от 2020 года

Россияне в наступившем году ждут коррупционных скандалов и отставок в правительстве, говорится в исследовании «Левада-центра». Согласно опросу, данные процессы произойдут в стране по мнению 66% респондентов. Это самый высокий показатель за последние семь лет, говорится в документе.

На втором месте по ожиданиям находятся массовые протесты, в их прохождении в стране уверены 45% опрошенных россиян. Показатель данных ожиданий вырос на десять процентных пунктов, сообщает «Коммерсантъ».

Что касается ожиданий вооруженных конфликтов, то здесь настороженность россиян снизилась до 23% или на 11 процентных пунктов. Экономического кризиса опасаются 49% россиян. Этот показатель также стал ниже на 8 процентных пунктов. Войны с США или НАТО опасается 14% респондентов. Эти опасения стали меньше на 5 процентных пунктов.

Крупных техногенных катастроф ожидают 33% россиян, принявших участие в опросе. Примерно одинаковое количество граждан России ожидают от наступившего года массовых эпидемий (23%) и столкновений на национальной почве (22%). Обострения ситуации на Северном Кавказе ждут в новом году 16% опрошенных. Госпереворота опасаются 13% участников опроса.

При этом в целом россияне настроены оптимистично: 63% респондентов уверены, что наступивший год будет лучше предыдущего. Противоположного мнения придерживаются лишь 4% россиян.