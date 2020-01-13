США требуют от Китая полного отказа от закупок нефти из Ирана

Вашингтон проводит консультации с китайским правительством на предмет полного отказа Пекином от закупок иранской нефти, рассказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Он сообщил также, что доходы Тегерана от нефти упали на 95% благодаря американским санкциям. Оставшаяся часть экспорта приходится на Китай, и США настаивают на полном прекращении иранского экспорта нефти, передает ТАСС. Мнучин в эфире телеканала Fox News рассказал, что встречался с официальными представителями КНР.

«Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента», – добавил глава американского Минфина.

Он рассказал, что госкомпании Китая не закупают больше нефть у Ирана. США это доподлинно известно, поскольку Вашингтон находится в тесном взаимодействии» с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну.

Также Мнучин напомнил об американских санкциях против некоторых компаний Китая, которые занимались транспортировкой иранской нефти.

Напомним, 3 января нефть резко выросла в цене на новостях о конфликте между США и Ираном, который разгорелся после убийства генерала Слеймани.